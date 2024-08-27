Партия LFI потребовала сместить Макрона после отказа назначить премьера

Бомпар угрожает Макрону импичментом и вотумом недоверия, ссылаясь на Конституцию. Французский президент исключил формирование правительства, которое предложили победившие на выборах левые

Эмманюэль Макрон (Фото: Michele Tantussi / Getty Images)

Французская ультралевая партия «Непокоренная Франция» (LFI) потребовала от президента страны Эмманюэля Макрона уйти в отставку, после того как он отказался назначить премьер-министром Люси Касте, кандидата от коалиции левых партий «Новый народный фронт» (NFP). С соответствующим заявлением выступил координатор партии Манюэль Бомпар в X (Twitter).

«Депутаты LFI внесут предложение о смещении в бюро национального собрания в соответствии со ст. 68 Конституции. И любое предложение кандидатуры премьер-министра кроме Люси Касте подвергнут вотуму недоверия», — отметил Бомпар.

По его словам, на такие меры придется пойти из-за того, что Макрон обосновал свое решение об отказе «институциональной безопасностью», когда как это может сделать парламент, а не президент.

Ранее основатель LFI Жан-Люк Меланшон пригрозил Макрону инициировать процесс импичмента, если тот не согласится назначить кандидата от коалиции «Новый народный фронт», одержавшей победу на парламентских выборах во Франции.

Французский президент отказался от кандидатуры Касте в качестве премьер-министра в июле. Макрон усомнился в ее способности заручиться поддержкой большинства в национальном собрании (нижней палате парламента) для проведения реформ, утверждения бюджета и развития страны. В ответ левые обвинили президента в «институциональном перевороте против демократии» из-за отказа учитывать результаты выборов и также пригрозили смещением.

Люси Касте 37 лет, в настоящее время работает в бюджетном департаменте парижской мэрии. Она не известна широкой публике, но коллеги отмечают «замечательную профессиональную карьеру» в органах государственной и муниципальной власти и приверженность Касте «принципам налоговой справедливости и борьбе с уклонением от уплаты налогов». В заявлении «Нового народного фронта» говорится, что она «работала над пресечением налогового мошенничества и финансовых преступлений».

Ст. 68 французской Конституции, на которую ссылается Бомпар, позволяет объявить импичмент лидеру страны за «неисполнение своих обязанностей, явно несовместимое с осуществлением его мандата».

Такая процедура импичмента проходит в несколько этапов, на которых могут возникнуть препятствия. Сначала необходимо убедить нижнюю и верхнюю палаты парламента сформировать «высокий суд». Для этого требуется предложение о принятии соответствующей резолюции. Ее должны утвердить бюро национального собрания, то есть коалиция левых, комитет по правовым вопросам и затем не менее двух третей депутатов. Такой же путь документ должен пройти в сенате (верхней палате парламента).

После формирования «высокого суда» ему дается месяц, чтобы тайным голосованием вынести решение об импичменте. В поддержку также должны выступить не менее двух третей участников.

Сам Макрон исключил вариант правительства, предложенный NFP. Телеканал BFMTV сообщил, что 27 августа начнутся новые консультации относительно кандидатов на пост премьер-министра.

Французский президент распустил национальное собрание и объявил досрочные выборы 9 июня. Причиной такого решения стала победа ультраправой партии «Национальное объединение» на выборах в Европарламент. Союзники Макрона потерпели поражение на французских выборах, а «Новый народный фронт» одержал победу, взяв 184 места в парламенте. Центристская коалиция союзников президента «Вместе!» получила 166 мандатов. Ультраправые пришли во втором туре третьими, но существенно расширили свое присутствие в парламенте, получив 143 из 577 кресел. Ни одной из сил не удалось получить большинство.

Одним из основных претендентов на пост премьер-министра Франции помимо Касте считают 61-летнего социалиста Бернара Казнева, который возглавлял правительство в 2016–2017 годах. По данным Le Journal du Dimanche, Макрон в последнее время поддерживает с ним регулярный контакт. Еще одним претендентом называют 58-летнего республиканца, председателя совета региона О-де-Франс Ксавье Бертрана.