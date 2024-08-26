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Политика ,  
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Макрон исключил назначение кандидата левых премьером

Президент отверг кандидатуру Люси Касте, предложенную победившим на выборах левым «Новым народным фронтом», и объявил о начале новых консультаций
Эмманюэль Макрон
Эмманюэль Макрон (Фото: Manon Cruz / Reuters)

Президент Франции Эмманюэль Макрон исключил вариант правительства, предложенный победившим на парламентских выборах левым «Новым народным фронтом» (NFP), сообщает BFMTV. Он объявил о начале во вторник, 27 августа, новых консультаций.

Матильда Пано из «Непокоренной Франции» (LFI) заявила, что партия Жан-Люка Меланшона будет возражать против «назначения любого другого премьер-министра», кроме Люси Касте из Социалистической партии, именно ее «Новый народный фронт» (в него входят Социалистическая партия (PS), «зеленые», коммунисты и «Непокоренная Франция») решил выдвинуть на пост премьера. «Если президент республики продолжит упорствовать, мы инициируем против него процедуру импичмента», — пригрозила она. Левые ссылаются на ст. 68 французской Конституции, которая позволяет объявить импичмент президенту за «неисполнение своих обязанностей, явно несовместимое с осуществлением его мандата».

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Макрон отверг кандидатуру Касте, поскольку, по его словам, такое назначение было бы немедленно подвергнуто критике другими парламентскими партиями. «Поэтому институциональная стабильность нашей страны требует от нас исключить этот вариант», — заявил президент.

Касте 37 лет, сейчас она работает в бюджетном департаменте парижской мэрии. Она неизвестна широкой публике, но коллеги отмечают «замечательную профессиональную карьеру» Касте в органах государственной и муниципальной власти, а также ее приверженность «принципам налоговой справедливости и борьбе с уклонением от уплаты налогов». В заявлении «Нового народного фронта» говорится, что чиновница «работала над пресечением налогового мошенничества и финансовых преступлений».

Одним из основных претендентов на пост премьера, кроме Касте, называют 61-летнего социалиста Бернара Казнева, который возглавлял правительство в 2016–2017 годах. По данным Le Journal du Dimanche, Макрон в последнее время поддерживает регулярный контакт с ним. Еще одним претендентом является 58-летний республиканец, председатель совета региона О-де-Франс Ксавье Бертран.

На проходивших в два тура выборах в Национальное собрание победу одержал «Новый народный фронт» (184 места). Центристская коалиция союзников президента «Вместе!» получила 166 мандатов. У ультраправых 143 кресла из 577. Ни одной из сил не удалось получить большинство. Новое правительство Франции до сих пор не удается сформировать.

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Елена Чернышова
Эмманюэль Макрон премьер-министр правительство
Эмманюэль Макрон фото

Эмманюэль Макрон

политик, президент Франции
21 декабря 1977 года
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