Макрон исключил назначение кандидата левых премьером

Президент отверг кандидатуру Люси Касте, предложенную победившим на выборах левым «Новым народным фронтом», и объявил о начале новых консультаций

Эмманюэль Макрон (Фото: Manon Cruz / Reuters)

Президент Франции Эмманюэль Макрон исключил вариант правительства, предложенный победившим на парламентских выборах левым «Новым народным фронтом» (NFP), сообщает BFMTV. Он объявил о начале во вторник, 27 августа, новых консультаций.

Матильда Пано из «Непокоренной Франции» (LFI) заявила, что партия Жан-Люка Меланшона будет возражать против «назначения любого другого премьер-министра», кроме Люси Касте из Социалистической партии, именно ее «Новый народный фронт» (в него входят Социалистическая партия (PS), «зеленые», коммунисты и «Непокоренная Франция») решил выдвинуть на пост премьера. «Если президент республики продолжит упорствовать, мы инициируем против него процедуру импичмента», — пригрозила она. Левые ссылаются на ст. 68 французской Конституции, которая позволяет объявить импичмент президенту за «неисполнение своих обязанностей, явно несовместимое с осуществлением его мандата».

Макрон отверг кандидатуру Касте, поскольку, по его словам, такое назначение было бы немедленно подвергнуто критике другими парламентскими партиями. «Поэтому институциональная стабильность нашей страны требует от нас исключить этот вариант», — заявил президент.

Касте 37 лет, сейчас она работает в бюджетном департаменте парижской мэрии. Она неизвестна широкой публике, но коллеги отмечают «замечательную профессиональную карьеру» Касте в органах государственной и муниципальной власти, а также ее приверженность «принципам налоговой справедливости и борьбе с уклонением от уплаты налогов». В заявлении «Нового народного фронта» говорится, что чиновница «работала над пресечением налогового мошенничества и финансовых преступлений».

Одним из основных претендентов на пост премьера, кроме Касте, называют 61-летнего социалиста Бернара Казнева, который возглавлял правительство в 2016–2017 годах. По данным Le Journal du Dimanche, Макрон в последнее время поддерживает регулярный контакт с ним. Еще одним претендентом является 58-летний республиканец, председатель совета региона О-де-Франс Ксавье Бертран.

На проходивших в два тура выборах в Национальное собрание победу одержал «Новый народный фронт» (184 места). Центристская коалиция союзников президента «Вместе!» получила 166 мандатов. У ультраправых 143 кресла из 577. Ни одной из сил не удалось получить большинство. Новое правительство Франции до сих пор не удается сформировать.