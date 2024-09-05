Верховная рада отправила Кулебу и Верещук в отставку

Зеленский связал отставку главы МИДа с «нехваткой энергии для продвижения поставок оружия». Кулеба возглавлял министерство с 2020 года, теперь он сосредоточится на укреплении отношений с НАТО

Дмитрий Кулеба (Фото: Global Look Press)

Верховная рада проголосовала за отставку Дмитрия Кулебы с поста главы МИД Украины.

Народный депутат Ярослав Железняк уточнил, что за проголосовали 240 парламентариев, против — один, воздержались 45. По словам депутата Ирины Геращенко, самого Кулебы на заседании не было, что она сочла «неуважением к парламенту и откровенно неевропейской позицией».

Накануне Рада не смогла рассмотреть вопрос — его отложили. Во время голосования в парламенте Украины «что-то пошло не так», говорил нардеп Железняк.

В отставку также отправлена вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции «временно оккупированных» территорий Ирина Верещук (255 голосов за). Свою должность она занимала с 2021 года, а теперь станет заместительницей главы офиса президента.

Заявление об отставке Кулеба подал 4 сентября.

Кулеба возглавил МИД Украины в марте 2020 года, когда ему было 38 лет. Он стал самым молодым руководителем внешнеполитического ведомства в истории страны. До этого был вице-премьером по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.

Президент Украины Владимир Зеленский объяснил отставку Кулебы тем, что ему «не хватает энергии для продвижения поставок оружия». Politico со ссылкой на украинского чиновника писало, что у министра был конфликт с главой офиса президента Андреем Ермаком. По данным The Economist, Кулеба пользовался уважением среди иностранных дипломатов в Киеве и на Западе, но «его тонкая дипломатия не всегда соответствовала грубой и эмоциональной риторике его босса», отмечает издание.

Место Кулебы на посту главы МИДа займет его первый заместитель Андрей Сибига, а сам он сосредоточится на укреплении отношений Киева с НАТО, писал Bloomberg. По данным РБК-Украина, Кулебе могут предложить пост в Брюсселе, в представительствах ЕС или Североатлантического альянса.

Свои посты покинули также министр юстиции Денис Малюська, вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин и министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслан Стрелец. Глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия говорил, что запланировано увольнение половины состава кабмина. Зеленский отмечал, что некоторые направления в правительстве нужно усилить, так как предстоящая осень будет «чрезвычайна важна» для страны.