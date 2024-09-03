«Украинская правда» узнала о планах уволить главу МИДа Кулебу

О желании уволить Кулебу писала весной «Страна.ua», по данным которой офис президента «недоволен дипломатической службой». Место Кулебы может занять его первый зам Сибига. За прошедший день в отставку подали пять министров Украины

Министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу собираются отправить в отставку, пишет газета «Украинская правда» со ссылкой на источники в команде президента.

По данным собеседников газеты, с кандидатурой на место Кулебы еще определяются, но вероятнее всего его пост займет первый заместитель главы МИД Андрей Сибига.

О том, что Кулебу могут уволить, говорил и депутат Верховной рады от партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко. «Ночь длинных ножей продолжается. Следующий — Дмитрий Кулеба. Ему уже дали бумагу и ручку. Ждем», — написал депутат в своем телеграм-канале.

Еще в марте 2024 года «Страна.ua» сообщила, что президент Украины Владимир Зеленский хочет уволить Дмитрия Кулебу. Как рассказали источники издания, у руководства страны «очень много вопросов» к министру, в том числе по кандидатурам послов, которые предоставляет МИД. Офис президента «в целом недоволен дипломатической службой», сказал один из собеседников.

За день 3 сентября на Украине подали заявления об отставке пять министров. Среди них — глава Минстратегпрома Александр Камышин, глава Минюста Денис Малюська, глава Минэкологии Руслан Стрелец, вице-премьер, министр по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, а также министр по вопросам реинтеграции «временно оккупированных» территорий Украины Ирина Верещук.

Глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия анонсировал «день увольнений» 4 сентября, а на текущей неделе — «большую перезагрузку правительства».