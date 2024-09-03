«Украинская правда» узнала о планах уволить главу МИДа Кулебу
Министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу собираются отправить в отставку, пишет газета «Украинская правда» со ссылкой на источники в команде президента.
По данным собеседников газеты, с кандидатурой на место Кулебы еще определяются, но вероятнее всего его пост займет первый заместитель главы МИД Андрей Сибига.
О том, что Кулебу могут уволить, говорил и депутат Верховной рады от партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко. «Ночь длинных ножей продолжается. Следующий — Дмитрий Кулеба. Ему уже дали бумагу и ручку. Ждем», — написал депутат в своем телеграм-канале.
Еще в марте 2024 года «Страна.ua» сообщила, что президент Украины Владимир Зеленский хочет уволить Дмитрия Кулебу. Как рассказали источники издания, у руководства страны «очень много вопросов» к министру, в том числе по кандидатурам послов, которые предоставляет МИД. Офис президента «в целом недоволен дипломатической службой», сказал один из собеседников.
За день 3 сентября на Украине подали заявления об отставке пять министров. Среди них — глава Минстратегпрома Александр Камышин, глава Минюста Денис Малюська, глава Минэкологии Руслан Стрелец, вице-премьер, министр по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, а также министр по вопросам реинтеграции «временно оккупированных» территорий Украины Ирина Верещук.
Глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия анонсировал «день увольнений» 4 сентября, а на текущей неделе — «большую перезагрузку правительства».
Умер конструктор атомных подводных лодок Игорь Спасский
Бизнес увидел риски из-за реестра для борьбы с нелегальным наймом
США близки к соглашению о поставке Украине крылатых ракет JASSM
Монголия объяснила отказ арестовать Путина по ордеру МУС
В России втрое увеличилось число преступлений, совершенных нелегалами
Зеленский заявил о гибели 40 человек после удара по училищу в Полтаве
Какие недостатки квартиры станут поводом для скидки
В Москве задержали подозреваемого в убийстве 11-летней девочки
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов