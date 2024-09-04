 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Глава МИД Украины попросился в отставку

Глава МИД Украины Кулеба подал в отставку
Кулеба является министром с марта 2020 года. До этого в отставку ушли пять членов правительства. Украинские СМИ назвали наиболее вероятным кандидатом на замену Кулебы его первого зама Сибигу
Дмитрий Кулеба
Дмитрий Кулеба (Фото: Руслан Канюка / Keystone / Global Look Press)

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба подал в отставку, сообщил спикер Верховной рады Руслан Стефанчук на своей странице в Facebook (принадлежит Meta, деятельность которой признана в России экстремистской и запрещена). Он также опубликовал фотографию заявления об отставке.

Фото: stefanchuk.official / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России)
Фото: stefanchuk.official / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России)

«Заявление будет рассмотрено на одном из ближайших пленарных заседаний», — написал Стефанчук.

Отставку членов украинского правительства утверждает Верховная рада.

Дмитрий Кулеба поступил на дипломатическую службу в 2003 году. В 2016 году стал постоянным представителем Украины в Совете Европы, а в 2019-м — вице-премьером по вопросам европейской и евроатлантической интеграции в правительстве Алексея Гончарука. Возглавил МИД в марте 2020 года в возрасте 38 лет, став самым молодым министром иностранных дел в истории Украины.

Накануне глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия сообщил, что 4 сентября Украину ждет «день увольнений», — по его словам, в рамках «большой перезагрузки правительства» были запланированы отставки половины состава украинского правительства. 3 сентября свои посты покинули пять министров:

  • вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина (занимала пост с 2020 года).
  • вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции «временно оккупированных» территорий Украины Ирина Верещук (занимала пост с 2021 года).
  • министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин (занимал пост с марта 2023 года).
  • министр юстиции Денис Малюська (занимал пост с 2019 года).
  • министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслан Стрелец (занимал пост с 2020 года).

Также в тот день Владимир Зеленский уволил Ростислава Шурму, заместителя главы Офиса президента Андрея Ермака.

О том, что Дмитрий Кулеба будет в числе тех, кого отправят в отставку, 3 сентября, ссылаясь на источники в команде президента, сообщила «Украинская правда». По их информации, наиболее вероятный кандидат на этот пост — первый заместитель Кулебы Андрей Сибига. Он находится на дипломатической службе с 1997 года, был советником-посланником Украины в Польше, послом в Турции; с мая 2021 по апрель 2024 года был заместителем Ермака, на этой должности курировал вопросы внешней политики и развития стратегического партнерства.

Арахамия анонсировал массовое увольнение украинских министров
Политика
Давид Арахамия

Впервые информация о возможной отставке Кулебы еще 8 марта, ссылаясь на источники, близкие к офису президента, сообщило издание «Страна.ua». По его информации, изначально Кулебу хотели отправить послом в Великобританию, но в итоге на эту позицию определили бывшего главкома вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерия Залужного.

«К Кулебе очень много вопросов. В частности, много претензий по кандидатурам послов, предоставляемых МИДом. ОП в целом недоволен дипломатической службой, — цитирует «Страна.ua» одного из собеседников. — Все, конечно, понимают, что с теми ресурсами, что у него есть, невозможно всего достичь, но информация о неудовлетворительном состоянии дел в посольствах течет с разных сторон — даже от политиков, побывавших в той или иной стране, и легендированных сотрудников». По его словам, наиболее вероятный кандидат на это место — замглавы офиса президента Игорь Жовква, который отвечает за внешнеполитическое направление.

FT рассказала о новой попытке Зеленского централизовать власть на Украине
Политика
Владимир&nbsp;Кудрицкий

Тем временем 8 марта свой пост покинул представитель украинского МИДа Олег Николенко — он занимал эту должность с 2020 года. Его назначили генконсулом Украины в Торонто, Канада.

Умер конструктор атомных подводных лодок Игорь Спасский

Бизнес увидел риски из-за реестра для борьбы с нелегальным наймом

США близки к соглашению о поставке Украине крылатых ракет JASSM

Монголия объяснила отказ арестовать Путина по ордеру МУС

В России втрое увеличилось число преступлений, совершенных нелегалами

Зеленский заявил о гибели 40 человек после удара по училищу в Полтаве

Какие недостатки квартиры станут поводом для скидки

В Москве задержали подозреваемого в убийстве 11-летней девочки

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Екатерина Постникова Екатерина Постникова
Украина Дмитрий Кулеба Владимир Зеленский
Материалы по теме
Telegraph связал будущее Сырского с итогами операции в Курской области
Политика
«УП» узнала об идее Зеленского уволить премьера из-за отсутствия «драйва»
Политика
WSJ узнала об отставке двух чиновников на Украине из-за связей с Западом
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

Лента новостей
Курс евро на 4 сентября
EUR ЦБ: 97,81 (-1,45) Инвестиции, 03 сен, 17:48 Курс доллара на 4 сентября
USD ЦБ: 88,61 (-1,39) Инвестиции, 03 сен, 17:48
Обнуление НДС оказалось невостребованным судоремонтными компаниямиБизнес, 09:00
Путин отправился на катере осматривать площадку для верфи. ВидеоПолитика, 08:49
Глава МИД Украины попросился в отставкуПолитика, 08:48
Госдеп США не стал осуждать Монголию за отказ арестовать ПутинаПолитика, 08:44
«Не хватает рук и умов». Почему экономика Германии погружается в кризисPro, 08:40
Власти не исключили запуск высокоскоростной магистрали на Дальнем ВостокеБизнес, 08:31
Кремль исключил делегации недружественных стран на параде 80-летия ПобедыПолитика, 08:29
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Вопрос об оружии для Израиля привел к расколу между США и БританиейПолитика, 08:21
Над тремя российскими регионами за ночь сбили четыре дронаПолитика, 08:15
Офисные катастрофы: как Джобс, Малалли и Шульц спасали команды от распадаPro, 08:11
Чиновники объяснили требование о запрете использовать TelegramТехнологии и медиа, 08:00
Глава МАГАТЭ пообещал расширить поддержку УкраиныПолитика, 07:55
Военная операция на Украине. ОнлайнПолитика, 07:40
Кремль заявил, что ордер МУС не помешает международным контактам ПутинаПолитика, 07:39