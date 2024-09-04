Глава МИД Украины попросился в отставку

Кулеба является министром с марта 2020 года. До этого в отставку ушли пять членов правительства. Украинские СМИ назвали наиболее вероятным кандидатом на замену Кулебы его первого зама Сибигу

Дмитрий Кулеба (Фото: Руслан Канюка / Keystone / Global Look Press)

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба подал в отставку, сообщил спикер Верховной рады Руслан Стефанчук на своей странице в Facebook (принадлежит Meta, деятельность которой признана в России экстремистской и запрещена). Он также опубликовал фотографию заявления об отставке.

Фото: stefanchuk.official / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России)

«Заявление будет рассмотрено на одном из ближайших пленарных заседаний», — написал Стефанчук.

Отставку членов украинского правительства утверждает Верховная рада.

Дмитрий Кулеба поступил на дипломатическую службу в 2003 году. В 2016 году стал постоянным представителем Украины в Совете Европы, а в 2019-м — вице-премьером по вопросам европейской и евроатлантической интеграции в правительстве Алексея Гончарука. Возглавил МИД в марте 2020 года в возрасте 38 лет, став самым молодым министром иностранных дел в истории Украины.

Накануне глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия сообщил, что 4 сентября Украину ждет «день увольнений», — по его словам, в рамках «большой перезагрузки правительства» были запланированы отставки половины состава украинского правительства. 3 сентября свои посты покинули пять министров:

вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина (занимала пост с 2020 года).

вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции «временно оккупированных» территорий Украины Ирина Верещук (занимала пост с 2021 года).

министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин (занимал пост с марта 2023 года).

министр юстиции Денис Малюська (занимал пост с 2019 года).

министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслан Стрелец (занимал пост с 2020 года).

Также в тот день Владимир Зеленский уволил Ростислава Шурму, заместителя главы Офиса президента Андрея Ермака.

О том, что Дмитрий Кулеба будет в числе тех, кого отправят в отставку, 3 сентября, ссылаясь на источники в команде президента, сообщила «Украинская правда». По их информации, наиболее вероятный кандидат на этот пост — первый заместитель Кулебы Андрей Сибига. Он находится на дипломатической службе с 1997 года, был советником-посланником Украины в Польше, послом в Турции; с мая 2021 по апрель 2024 года был заместителем Ермака, на этой должности курировал вопросы внешней политики и развития стратегического партнерства.

Впервые информация о возможной отставке Кулебы еще 8 марта, ссылаясь на источники, близкие к офису президента, сообщило издание «Страна.ua». По его информации, изначально Кулебу хотели отправить послом в Великобританию, но в итоге на эту позицию определили бывшего главкома вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерия Залужного.

«К Кулебе очень много вопросов. В частности, много претензий по кандидатурам послов, предоставляемых МИДом. ОП в целом недоволен дипломатической службой, — цитирует «Страна.ua» одного из собеседников. — Все, конечно, понимают, что с теми ресурсами, что у него есть, невозможно всего достичь, но информация о неудовлетворительном состоянии дел в посольствах течет с разных сторон — даже от политиков, побывавших в той или иной стране, и легендированных сотрудников». По его словам, наиболее вероятный кандидат на это место — замглавы офиса президента Игорь Жовква, который отвечает за внешнеполитическое направление.

Тем временем 8 марта свой пост покинул представитель украинского МИДа Олег Николенко — он занимал эту должность с 2020 года. Его назначили генконсулом Украины в Торонто, Канада.