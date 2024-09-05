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Военная операция на Украине ,  
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Канцлер заявил о готовности Австрии принимать переговоры по Украине

Нехаммер: Австрия готова принимать переговоры по Украине
Сюжет
Военная операция на Украине
Австрия как страна, где расположена штаб-квартира ОБСЕ, готова принять переговоры по Украине, заявил Нехаммер. Россия прежде приостановила работу в Парламентской ассамблее ОБСЕ и перестала платить взносы
Карл Нехаммер
Карл Нехаммер (Фото: Leonhard Foeger / Reuters)

Австрия как государство, где расположена штаб-квартира Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), была бы готова принять переговоры по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил канцлер страны Карл Нехаммер на своей странице в соцсети X.

«Мы принимаем к сведению заявления президента России относительно его открытости для мирных переговоров с Украиной. Любые переговоры должны проходить без предварительных условий и очно. Австрия как место, где располагается [штаб-квартира] ОБСЕ, будет готова поддержать справедливый и прочный мир, основанный на международном праве, и служить местом проведения переговоров», — написал он.

Президент России Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) 5 сентября заявил, что Москва не отказывалась от переговоров с Украиной, но не готова вести их на основе «эфемерных требований».

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Украина и Россия вели переговоры весной 2022 года почти сразу после начала российской военной операции. Один из последних очных раундов состоялся тогда же в Стамбуле, затем переговоры продолжились дистанционно, а после были прекращены.

Украина настаивает, что они должны вестись на основании «формулы мира», предложенной украинским президентом Владимиром Зеленским. Она состоит из десяти пунктов, среди них — вывод российских войск и восстановление территориальной целостности Украины. Москва этот план отвергает. Российская сторона настаивает на выводе украинских войск из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, международном признании регионов и снятии западных санкций.

Штаб-квартира ОБСЕ расположена в Вене. В начале июля 2024 года Россия приняла решение приостановить работу в Парламентской ассамблее этой организации. Еще раньше, в апреле 2023 года, она перестала платить в ассамблею взносы, мотивируя это попытками препятствовать работе ее делегации.

В феврале глава МИДа Сергей Лавров заявил, что вопрос о выходе России из организации «висит в воздухе», однако пока он не обсуждался.

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Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Австрия переговоры Украина Военная операция на Украине Карл Нехаммер
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