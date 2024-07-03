Россия приостановит участие в работе ПА ОБСЕ и перестанет платить взносы

Госдума и Совфед приняли заявления о приостановке участия в работе ПА ОБСЕ, указав на «дискриминационные подходы, двойные стандарты и тотальную русофобию» в организации. Также Россия перестанет платить членские взносы

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Государственная Дума и Совет Федерации приняли совместное заявление о приостановке участия делегации Федерального Собрания России в работе Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ).

Председатель Совфеда Валентина Матвиенко поручила главе комитета по международным делам Григорию Карасину незамедлительно направить в ПА ОБСЕ соответствующее решение Федерального собрания. «Постарайтесь это самым оперативным образом сделать», — сказала она.

В заявлении, опубликованном в электронной базе нижней палаты парламента, говорится, что, «несмотря на неоднократные обращения и предложения российской делегации, приоритеты руководства ПА ОБСЕ свидетельствуют о том, что в настоящее время вместо создания условии для конструктивного обмена мнениями и формирования объединительной повестки дня эта площадка используется в качестве политизированного инструмента для целенаправленной реализации антироссийского курса, включая намеренное искажение причинно-следственной связи событий, происходящих на Украине».

Парламентарии отметили, что в организации присутствуют «предвзятые дискриминационные подходы, двойные стандарты и тотальная русофобия», что свидетельствует о ее деградации как механизма межпарламентского взаимодействия.

«Последней точкой» в сложившейся ситуации стал «демонстративный» отказ Румынии в выдаче виз членам российской делегации для участия в ежегодной сессии ПА ОБСЕ в Бухаресте. «Этот шаг румынских властей нарушил принцип суверенного равенства государств-участников и положения резолюции «Беспрепятственный доступ членов Парламентской ассамблеи ОБСЕ, участвующих в любых официальных мероприятиях ОБСЕ и в прочей парламентской деятельности» к Тбилисской декларации ПА ОБСЕ 2016 года», — подчеркнули парламентарии.

Вместе с тем они заявили о готовности вернуться к работе в ПА ОБСЕ «при условии пересмотра ее руководством и рядом государств-членов русофобских и дискриминационных подходов к решению насущных проблем европейской безопасности».

По итогам голосования депутат Госдумы Петр Толстой в своем телеграм-канале сообщил, что за проголосовали 405 депутатов — все, которые присутствовали на заседании. «С уходом России бюджет ПА ОБСЕ потеряет 6% финансовых поступлений <...>. Для нас это вопрос не экономии, а принципа. Россия не может и не должна тратить деньги на билеты в русофобский цирк, в который превратилась ассамблея», — написал он. Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий ранее говорил, что взносы России в ПА ОБСЕ составляют порядка 256 тыс. евро в год. Пресс-служба Совфеда сообщила, что за выход из ПА ОБСЕ проголосовали 164 сенатора из 178.

ОБСЕ — международная организация, занимающаяся вопросами безопасности, которая была основана в 1973 году. В нее входят 57 государств, в том числе Россия, США, Канада, Великобритания, Франция, Германия, Италия, Турция, Украина, Казахстан и другие. Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ действовала в Донбассе с 2014 года. Она прекратила свою работу в апреле 2022 года, после начала военной операции России на Украине.

На прошлой неделе ПА ОБСЕ приняла резолюцию, признающую действия России на Украине «геноцидом украинского народа». Там также призвали создать трибунал для привлечения Москвы к ответственности, сообщал член делегации Верховной Рады Украины Павел Фролов.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков еще в декабре 2022 года выражал мнение, что ОБСЕ теряет свою эффективность из-за «антагонистической» позиции по отношению к России. Глава МИДа Сергей Лавров говорил, что курс НАТО на расширение обесценил основные принципы работы ОБСЕ, а исполнительные структуры организации «оказались в полном подчинении США и Брюсселя».

МИД ранее также выступал с критикой сотрудников ОБСЕ — в частности, тех, кто работал в Донбассе в рамках специальной мониторинговой миссии. Так, официальный представитель ведомства Мария Захарова сообщала, что в ходе спецоперации «стали вскрываться документальные факты системного сотрудничества миссии с иностранными спецслужбами».

«Стало известно о предоставлении наблюдателями данных с камер наблюдения СММ украинским военным для корректировки огня и выявления перемещений техники, а также позиций личного состава Народной милиции ЛHP и ДНР. Миссия прикрывала фортификационные работы ВСУ, занималась сбором данных чувствительного характера в интересах западных разведок», — говорила она.