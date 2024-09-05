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Военная операция на Украине ,  
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Politico узнало, что выдвижение Харрис затормозило $50 млрд Украине

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Военная операция на Украине
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Выборы президента США
Пока Байден не вышел из гонки, США и ЕС стремились одобрить выделение Украине кредита из опасений, что Трамп разорвет сделку в случае прихода к власти. Сейчас они уверены в победе Харрис, на первый план вышли разногласия о деталях
Камала Харрис
Камала Харрис (Фото: Kevin Dietsch / Getty Images)

Растущая популярность кандидата в президенты Соединенных Штатов Камалы Харрис препятствует одобрению США и Евросоюзом кредита Украине в размере $50 млрд, сообщает издание Politico со ссылкой на два источника.

Выделение этих средств за счет использования прибыли от замороженных российских активов согласовали власти стран G7 в июне, но между США и ЕС сохраняются разногласия о деталях, пишет издание. Расхождения отложили на задний план, пока из предвыборной гонки не вышел действующий американский президент Джо Байден: чиновники считали, что кредит нужно одобрить как можно скорее из опасений, что республиканец Дональд Трамп в случае победы на выборах расторгнет соглашение и сократит помощь Украине.

«Суть заключалась в том, чтобы защитить [помощь Украине] от Трампа, но теперь ситуация с Харрис иная», — сказал один из собеседников. По данным опроса The Wall Street Journal от конца августа, за Харрис готовы проголосовать 48% респондентов, за Трампа — 47%. Опрос Reuters и компании Ipsos также показал небольшой отрыв кандидата от демократов — 45 против 41%.

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Фото:Глеб Гаранич / Reuters

Чиновники в США и ЕС считают, что у Харрис есть шансы на победу, и на этом фоне вернулись к спору по поводу выделения кредита. Всего в западных государствах в рамках санкций из-за военных действий на Украине заблокировано российских активов на сумму около $280 млрд (€260 млрд). Более двух третей хранится на счетах бельгийского депозитария Euroclear: в 2023 году эти средства принесли €4,4 млрд чистой прибыли. Вашингтон требует от ЕС гарантий, что они останутся нетронутыми, до тех пор пока Москва не выплатит Киеву репарации. Таким образом, США не окажутся «на крючке» выплат Украине, если активы будут разморожены. Politico отмечает, что ЕС не может выполнить это требование, поскольку необходимо согласие всех стран — членов объединения.

В понедельник, 2 сентября, прошли переговоры между представителями США и ЕС, но закончились безрезультатно.

Кремль назвал воровством передачу доходов от российских активов на помощь Украине. «Это незаконные действия. Они обязательно будут иметь юридические последствия», — пообещал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Российский МИД также пригрозил чувствительными последствиями «коллективному Западу».

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Персоны
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Камала Харрис Украина США кредит Евросоюз российские активы
Камала Харрис фото

Камала Харрис

вице-президент США
20 октября 1964 года
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