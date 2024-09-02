МИД предупредил «коллективный Запад» о последствиях изъятия активов

Российские активы в США не конфискованы, а заморожены, Москва сохраняет над ними владение, заявили в МИДе и напомнили об указе Путина, который разрешает использовать американское имущество для компенсации изъятия средств

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Россия не оставит без ответа конфискацию активов в США и других западных странах, заявил «РИА Новости» директор департамента экономического сотрудничества МИДа Дмитрий Биричевский. Он отметил, что формально российские суверенные активы в Соединенных Штатах не изъяты, а заблокированы и Москва сохраняет номинальное владение этими средствами.

«Последствия «экспериментов» с чужой суверенной собственностью будут чувствительны для «коллективного Запада». Будем действовать в полном соответствии с принципом взаимности», — предупредил он.

Биричевский напомнил о майском указе президента Владимира Путина, который позволяет российским судам использовать американское имущество в России для компенсации ущерба от изъятия активов в США. По словам дипломата, пока механизм не применили на практике, сейчас «идет реализация положений указа в части подготовки необходимых изменений в российское законодательство».

Западные страны после начала военных действий на Украине заморозили российские активы на сумму около $300 млрд, примерно $5 млрд из них — в США, пишет AP. В апреле президент Джо Байден подписал закон REPO Act, который позволяет конфисковать суверенные активы России, находящиеся под юрисдикцией Соединенных Штатов (включая активы Банка России), полностью или частично. Минфин США обязал финансовые институты, являющиеся держателями российских суверенных активов, уведомить об этом власти до 2 августа.

В июне страны G7 договорились предоставить Украине кредит на $50 млрд под залог доходов от замороженных российских активов до конца этого года. Это предлагали США. Министр финансов Джанет Йеллен не считает использование прибыли от средств воровством, но с ней не согласны российские власти. «[Страны Запада] думают над тем, как подвести хоть какую-то юридическую базу, чтобы их окончательно присвоить. Но, несмотря на все крючкотворство, воровство, безусловно, останется воровством», — говорил Путин в июне, указав, что эти попытки не останутся безнаказанными.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина предупреждала, что конфискация и замораживание российских активов будут «иметь как прецедент негативные последствия в целом для развития глобальной финансовой системы.