 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Война санкций ,  
0 

МИД предупредил «коллективный Запад» о последствиях изъятия активов

Сюжет
Война санкций
Российские активы в США не конфискованы, а заморожены, Москва сохраняет над ними владение, заявили в МИДе и напомнили об указе Путина, который разрешает использовать американское имущество для компенсации изъятия средств
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Россия не оставит без ответа конфискацию активов в США и других западных странах, заявил «РИА Новости» директор департамента экономического сотрудничества МИДа Дмитрий Биричевский. Он отметил, что формально российские суверенные активы в Соединенных Штатах не изъяты, а заблокированы и Москва сохраняет номинальное владение этими средствами.

«Последствия «экспериментов» с чужой суверенной собственностью будут чувствительны для «коллективного Запада». Будем действовать в полном соответствии с принципом взаимности», — предупредил он.

Биричевский напомнил о майском указе президента Владимира Путина, который позволяет российским судам использовать американское имущество в России для компенсации ущерба от изъятия активов в США. По словам дипломата, пока механизм не применили на практике, сейчас «идет реализация положений указа в части подготовки необходимых изменений в российское законодательство».

В США объяснили, почему не считают воровством идею с активами России
Политика
Джанет Йеллен

Западные страны после начала военных действий на Украине заморозили российские активы на сумму около $300 млрд, примерно $5 млрд из них — в США, пишет AP. В апреле президент Джо Байден подписал закон REPO Act, который позволяет конфисковать суверенные активы России, находящиеся под юрисдикцией Соединенных Штатов (включая активы Банка России), полностью или частично. Минфин США обязал финансовые институты, являющиеся держателями российских суверенных активов, уведомить об этом власти до 2 августа.

В июне страны G7 договорились предоставить Украине кредит на $50 млрд под залог доходов от замороженных российских активов до конца этого года. Это предлагали США. Министр финансов Джанет Йеллен не считает использование прибыли от средств воровством, но с ней не согласны российские власти. «[Страны Запада] думают над тем, как подвести хоть какую-то юридическую базу, чтобы их окончательно присвоить. Но, несмотря на все крючкотворство, воровство, безусловно, останется воровством», — говорил Путин в июне, указав, что эти попытки не останутся безнаказанными.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина предупреждала, что конфискация и замораживание российских активов будут «иметь как прецедент негативные последствия в целом для развития глобальной финансовой системы.

Авторы
Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
российские активы МИД США
Материалы по теме
Путин разрешил использовать имущество США для компенсации изъятия активов
Политика
ЕС начал передавать Украине доходы от замороженных российских активов
Политика
Bloomberg узнал о беспокойстве Киева из-за $50 млрд от активов России
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 31 августа
EUR ЦБ: 100,76 (-1,01) Инвестиции, 30 авг, 17:28 Курс доллара на 31 августа
USD ЦБ: 91,19 (-0,27) Инвестиции, 30 авг, 17:28
Каких ужесточений ждать водителям с 1 сентября: штрафы, знаки и камерыАвто, 09:31
Заключая контракт с китайцами, учтите специфику: 7 карточек-подсказокPro, 09:31
В Приморье задержали мужчину после доведения до суицида участника боевОбщество, 09:31
Рябков заявил об изменениях госполитики в области ядерного сдерживанияПолитика, 09:29
В России переобучат 1,5 млн специалистов для востребованных отраслейЭкономика, 09:21
МИД предупредил «коллективный Запад» о последствиях изъятия активовПолитика, 09:17
Застройщикам снизили неустойки. Как покупателям компенсируют дефектыНедвижимость, 09:13
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Перепроизводство в Китае, ИИ, климат и Украина. Глобальные угрозы 2024Pro, 09:03
На Камчатке завершилась поисковая операция в районе крушения Ми-8Общество, 08:56
Глава МИД Польши назвал обязанностью Варшавы перехват российских ракетПолитика, 08:47
Серый кардинал Telegram: чем известен гениальный брат Павла ДуроваPro, 08:44
Гладков рассказал о последствиях атаки ВСУ на БелгородПолитика, 08:32
ВТБ начнет замораживать работу приложений при подозрении на мошенничествоФинансы, 08:30
В Приморье начали проверку по делу о вымогательстве у бойца спецоперацииПолитика, 08:24