Харрис опередила Трампа в новых опросах избирателей

Кандидат в президенты США от Демократической партии, вице-президент Камала Харрис опережает своего оппонента — республиканца Дональда Трампа по уровню поддержки со стороны американских граждан, следует их данных опроса Wall Street Journal.

По его результатам, за Харрис готовы проголосовать 48% опрошенных американцев, а за Трампа — 47%.

Опрос Reuters и компании Ipsos также показал небольшой отрыв Харрис — 45% против 41%. При этом предыдущий опрос агентства показал больший отрыв вице-президента, тогда Харрис опережала Трампа на 5 п. п. — 50% против 45% соответственно.

Выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года. Камала Харрис стала кандидатом на пост главы государства от Демократической партии после того, как действующий президент Джо Байден снял свою кандидатуру. Харрис и Трамп проведут дебаты на канале ABC News 10 сентября.