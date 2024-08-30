Харрис опередила Трампа в новых опросах избирателей
Кандидат в президенты США от Демократической партии, вице-президент Камала Харрис опережает своего оппонента — республиканца Дональда Трампа по уровню поддержки со стороны американских граждан, следует их данных опроса Wall Street Journal.
По его результатам, за Харрис готовы проголосовать 48% опрошенных американцев, а за Трампа — 47%.
Опрос Reuters и компании Ipsos также показал небольшой отрыв Харрис — 45% против 41%. При этом предыдущий опрос агентства показал больший отрыв вице-президента, тогда Харрис опережала Трампа на 5 п. п. — 50% против 45% соответственно.
Выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года. Камала Харрис стала кандидатом на пост главы государства от Демократической партии после того, как действующий президент Джо Байден снял свою кандидатуру. Харрис и Трамп проведут дебаты на канале ABC News 10 сентября.
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