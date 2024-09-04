Politico сообщила о не выполненном ЕС «жизненно важном» обещании Украине

В июне G7 договорились предоставить Киеву кредит на $50 млрд под залог доходов от российских активов до конца этого года. Однако из-за «бюрократической инертности» ЕС средства так и не были выделены, пишет Politicо

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Финансовое положение Украины продолжает стремительно ухудшаться, тогда как страны ЕС бездействуют, в том числе по вопросу формирования правовой базы для использования процентов с замороженных активов России. Об этом в своей статье для Politico под названием «ЕС возится, пока Киев полыхает» рассказали старший научный сотрудник Стокгольмского форума свободного мира (Stockholm Free World Forum) Андерс Аслунд и бывший посол США в НАТО и спецпредставитель по переговорам по Украине Курт Волкер.

На июньском саммите в Италии лидеры G7, включая председателя ЕК Урсулу фон дер Ляйен, пообещали до конца года предоставить Украине «жизненно важную поддержку» — кредит на €50 млрд за счет доходов от замороженных российских активов. Тем не менее правовые основы для выделения этих средств так и не были утверждены, что, по мнению авторов, «не выдерживает никакой критики».

Авторы отмечают, что блоку в срочном порядке необходимо принять закон, продлевающий заморозку суверенных российских активов. Это, по их мнению, гарантировало бы, что замороженные активы будут по-прежнему доступны для получения процентов, необходимых для погашения авансированных Украине €50 млрд.

Они напомнили, что некоторые страны, такие как США, Канада и Великобритания, предлагали и вовсе изъять все $300 млрд российских активов, однако другие члены G7 это решение не поддержали. Тем не менее и обещание передать Украине €50 млрд «все еще имело смысл и было важным», говорится в статье. Так, эта сумма примерно равна годовому дефициту бюджета Украины и должна быть выделена не за счет налогоплательщиков ЕС, что является наиболее важным для некоторых стран.

«Более того, кодификация правовой основы для изъятия процентов и внедрение механизма для контроля за использованием средств обеспечили бы «доказательство концепции» на будущее — например, если бы было достигнуто соглашение об изъятии и использовании основных замороженных активов [России] в качестве репараций», — говорится в статье.

Тем не менее реализация выделения средств Украине застряла, и ни один из крупных игроков блока — ни канцлер Германии Олаф Шольц, ни президент Франции Эмманюэль Макрон, ни даже фон дер Ляйен — «не вмешиваются, чтобы сдвинуть дело с мертвой точки», констатируют авторы. Из-за промедления в ЕС США также не могут рассматривать новое финансирование Украины, поскольку для этого необходимо подкрепить его реальными ресурсами, большинство из которых заморожено в Бельгии. Вместо этого вопрос финансирования Украины потребует ассигнований конгресса, что, как указывают эксперты, может занять много времени либо вообще не случиться.

Самая очевидная причина задержки со стороны ЕС, по мнению авторов — «бюрократическая инертность» после выборов в Европарламент. Также они не исключают, что существуют «обоснованные и растущие опасения» относительно властей в Киеве, а также любых возможных механизмов мониторинга, которые бы обеспечивали надлежащее использование предоставленных средств. «Такие средства ни при каких обстоятельствах не должны подвергаться коррупции или способствовать ей. Но это техническая проблема, которую можно преодолеть с помощью механизмов надзора, а не повод для бездействия», — заключают авторы.

Западные страны после начала военных действий на Украине заморозили российские активы на сумму около $300 млрд. Более двух третей из них находится в бельгийской Euroclear. По результатам прошлого года депозитарий Euroclear, где сосредоточено большинство активов, получил с них доходы в размере €4,4 млрд. По оценкам собеседников Financial Times, общая прибыль к 2027-му может достичь €20 млрд.

В июне страны G7 договорились предоставить Украине кредит на $50 млрд под залог доходов от замороженных российских активов до конца этого года. Министр финансов Джанет Йеллен отмечала, что не считает использование прибыли от средств воровством, но с ней не согласны российские власти.

В Кремле решение западных стран назвали «экспроприацией». Кроме того, президент Владимир Путин подписал указ, который позволяет судам использовать американское имущество в России для компенсации ущерба от изъятия активов в США. «[Страны Запада] думают над тем, как подвести хоть какую-то юридическую базу, чтобы их окончательно присвоить. Но, несмотря на все крючкотворство, воровство, безусловно, останется воровством», — говорил Путин в июне, указав, что эти попытки не останутся безнаказанными.