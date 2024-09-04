«Что-то пошло не так»: Рада решила отложить вопрос об увольнении Кулебы

За последние несколько дней в отставку подали сразу шесть украинских министров, включая Кулебу. Зеленский объяснял обновления в кабмине событиями, которые произойдут осенью. Других подробностей он не раскрыл

Дмитрий Кулеба (Фото: Spencer Platt / Getty Images)

Верховная рада Украины завершила сегодняшнее заседание, не рассмотрев вопрос увольнения Кулебы с поста главы МИДа, рассказали украинские парламентарии.

По словам депутата от партии «Европейская солидарность» Алексея Гончаренко, депутаты от президентской партии «Слуга народа» «якобы испугались, что не хватит голосов».

О том, что голосование по отставке Кулебы было решено пока отложить, сообщил и нардеп Ярослав Железняк. По его словам, в случае с Кулебой «что-то пошло не так».

Источник «РБК Украина» в «Слуге народа» заявил, что голосование по министру иностранных дел отложили до 5 сентября, поскольку в зале было недостаточно депутатов.

Помимо Кулебы в отставку за последние несколько дней также подали: глава Минстратегпрома Александр Камышин; глава Минюста Денис Малюська; глава Минэкологии Руслан Стрелец; вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина; министр по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий Украины Ирина Верещук; глава Фонда госимущества Виталий Коваль.

На заседании Рады отставка последних двух не была принята, уточнил Железняк. Вместе с тем депутаты проголосовали за отставку Камышина, Стефанишиной, Малюськи и Стрелец.

Глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия сообщил, что 4 сентября Украину ждет «день увольнений». По его словам, в рамках «большой перезагрузки правительства» были запланированы отставки половины состава украинского правительства. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что кадровые перестановки связаны с событиями, которые произойдут осенью. Подробностей он не привел.

Как писал Bloomberg, Кулеба, ставший шестым членом кабинета министров, подавшим прошение об отставке, намерен сфокусироваться на укреплении отношений Киева с НАТО. По словам собеседника агентства, на посту главы МИДа его, вероятнее всего, заменит первый заместитель Андрей Сибига. Также, по данным Bloomberg, «более широкие полномочия», вероятно», получит подавшая в отставку вице-премьер Ольга Стефанишина.

«Страна» писала, что нынешние отставки связаны с политикой по зачистке элит от близких к западным посольствам чиновников. В Кремле исключали влияние отставки Кулебы на перспективы мирных переговоров между Россией и Украиной.