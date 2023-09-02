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В Турции раскрыли предложения ООН по возобновлению зерновой сделки

МИД Турции: в ООН предложили переподключить Россельхозбанк к SWIFT
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Военная операция на Украине
Сюжет
Война санкций
Генсек ООН Антониу Гутерриш в своем письме Лаврову от 31 августа предложил переподключить Россельхозбанк к SWIFT и разморозить активы российских производителей удобрений для продления зерновой сделки, сообщил глава МИД Турции
Фото: Дмитрий Рогулин / ТАСС
Фото: Дмитрий Рогулин / ТАСС

Новый пакет предложений ООН по зерновой сделке подразумевает переподключение Россельхозбанка к SWIFT и разморозку активов российских производителей удобрений в Европе, сообщил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, передает Anadolu.

По его словам, подготовленные совместно с Турцией предложения ООН по зерновой сделке «станут подходящей основой для возрождения инициативы».

«Раньше это все тоже «подразумевалось», только так и не заработало», — прокомментировала заявление Фидана представитель МИД России Мария Захарова.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш 31 августа заявил, что направил главе российского МИДа Сергею Лаврову предложения по возобновлению зерновой сделки. «Мы представили набор конкретных предложений в письме, которое я направил российскому министру иностранных дел. Они позволяют создать условия для возобновления черноморской инициативы», — сказал тогда Гутерриш, не приведя конкретных предложений.

Зерновую сделку Россия и Украина отдельно друг от друга заключили при посредничестве Турции и ООН в июле 2022 года. Часть договоренностей касалась вывоза зерна с Украины, другая — снятия препятствий для экспорта российской сельхозпродукции и удобрений.

Россия неоднократно заявляла, что вторая часть соглашения не выполняется. Москва также обвиняет Запад в поставках зерна с Украины не в беднейшие страны, а в Европу. 18 июля Россия официально прекратила участие в сделке.

Российские власти неоднократно заявляли, что готовы вернуться к соглашению «только в случае реального выполнения всех обязательств перед российской стороной». В их числе МИД называл переподключение Россельхозбанка к SWIFT и разблокировку активов и счетов российских компаний, связанных с производством и транспортировкой продовольствия и удобрений.

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Украина, Турция и ООН выступали за возобновление зерновой сделки. Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган говорил, что намерен лично обсудить возврат Москвы к соглашению с российским коллегой Владимиром Путиным. Их встреча состоится 4 сентября в Сочи. Hurriyet писала, что Эрдоган может предложить Москве новую формулу зерновой сделки, разработкой которой занимается Фидан.

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Зерновая сделка Турция ООН Россия
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