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Военная операция на Украине ,  
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Рогов заявил о «перемалывании» резервов ВСУ в боях за Работино

Рогов: ВСУ задействовали резервы в боях за Работино и пытаются закрепиться на севере села
Сюжет
Военная операция на Украине
Forbes и Business Insider ранее сообщили, что в боях за Работино ВСУ задействовали свои основные резервы, в том числе 82-ю бригаду, укомплектованную танками Challenger 2. Рогов заявил о «перемалывании» украинских резервов
Фото: ТАСС
Фото: ТАСС

Вооруженные силы Украины (ВСУ) задействовали свои основные резервы в боях за Работино (Запорожская область) и пытаются закрепиться на севере села, однако российские силы сдерживают наступление. Об этом в своем телеграм-канале сообщил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.

По его словам, информация о том, что Роботино перешло под контроль ВСУ, не соответствует действительности. «Я специально проверил данную информацию в нескольких источниках, три из которых физически находятся на переднем крае Ореховского направления. Все они ее опровергают. Русские воины продолжают удерживать позиции в Работино», — заявил Рогов.

Представитель запорожской администрации отметил, что по позициям ВСУ постоянно наносятся массированные артиллерийские удары, а также удары фронтовой авиации, «включая прилеты умных бомб ФАБ-500». «Наши спартанцы перемалывают элиту, которую командование ВСУ держало в резерве для главного этапа контрнаступа. Количество уничтоженной и поврежденной техники противника исчисляется многими десятками», — добавил он.

Рогов отметил, что к настоящему моменту ВСУ уже несколько раз предпринимали попытки закрепиться на севере Работино, однако были оттуда выбиты. «Продолжаются тяжелые бои сверхвысокой интенсивности», — заключил он.

Работино — село в Пологовском районе Запорожской области, находящееся под контролем российских сил. Сам регион вошел в состав России осенью прошлого года, однако ВСУ по прежнему контролируют около трети Запорожской области, включая город Запорожье. Село Работино фактически располагается на линии фронта — до позиций ВСУ от него около 10 км.

Ранее о том, что на Ореховском направлении наблюдается большое скопление войск ВСУ и иностранной боевой техники, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. «На Ореховском направлении наблюдается большое скопление натовской живой силы и иностранной боевой техники. Атаки укронатовцев отбиваются успешно», — заявил он, отметив успешную работу российских «коптерщиков» на данном направлении.

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Неделей ранее врио губернатора региона Евгений Балицкий говорил, что украинские военные попытались активизировать свои силы в направлении села Работино (находится в 15 км от Орехова). Потери ВСУ, по его данным, составили 20 единиц техники и до 60% личного состава.

О том, что на данном направлении ВСУ задействовали свои основные резервы, ранее сообщали Business Insider и Forbes. По данным обозревателя Forbes Дэвида Экса, ВСУ под Работино ВСУ задействовали последнее крупное резервное подразделение — 82-ю десантно-штурмовую бригаду стратегического резерва ВСУ, укомплектованную бронемашинами Marder и Stryker, а также танками Challenger 2. Как утверждает аналитик, введение в бой последних крупных резервов может «значительно увеличить боевую мощь Украины» в районе Работино. «Но ни одна бригада не может биться вечно», — отметил Экс, подчеркнув, что, когда эти бригады «будут отведены для отдыха, восстановления и ремонта, на замену им может не найтись столь же сильных свежих» подразделений.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
Владимир Рогов Запорожская область ВСУ Военная операция на Украине контрнаступление