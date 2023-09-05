Росавиация: пять рейсов ушли на запасные аэродромы во время атаки БПЛА на Москву

Пять рейсов ушли на запасные аэродромы во время атаки дронов на Москву

Этой ночью украинские дроны пытались атаковать Москву, но были сбиты силами ПВО, сообщал Собянин. На фоне атак московские аэропорты задержали почти 50 рейсов. Пять из них ушли на запасные аэродромы, уточнили в Росавиации

Фото: Александр Поляков / Global Look Press

Ночью в московских аэропортах Внуково и Шереметьево были введены ограничения на полеты, сообщила Росавиация. Из-за этого на запасные аэродромы ушли пять самолетов.

С 7:30 все московские аэропорты работают в штатном режиме. Пассажиры рейсов, которые были перенаправлены в другие гавани, доставлены в аэропорты назначения, говорится в сообщении.

«В период временного ограничения на прием и отправку рейсов экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и наземные службы аэропортов принимали все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов», — подчеркнули в Росавиации.

Этой ночью российские военные с помощью средств ПВО сбили дроны над Тверской, Калужской областями и в Истринском районе Подмосковья, сообщал мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, сбитые аппараты пытались осуществить атаку на столицу.

На фоне атак московские аэропорты задержали почти 50 рейсов, еще шесть были отменены. К 5:45 мск в Домодедово были задержаны шесть рейсов, еще два отменены, во Внуково — 17 и один рейс соответственно; в Шереметьево были задержаны 23 рейса, в Жуковском три отменены.

Украина регулярно применяет беспилотники для ударов по российским регионам. Первая атака на Москву произошла в ночь на 3 мая: тогда два беспилотника пытались нанести удар по Кремлю. Власти сообщили, что аппараты вывели из строя. Никто не пострадал. Президента России Владимира Путина в тот момент в Кремле не было, сообщал его пресс-секретарь Дмитрий Песков. С тех пор дроны регулярно сбивали над Москвой и Подмосковьем. По подсчетам РБК, к концу августа число их атак на российские регионы (за исключением новых субъектов) с начала спецоперации на Украине превысило 500.

Расположение атакованных беспилотниками жилых домов в Москве и предварительный список мест падения сбитых беспилотников в Московской области (Фото: сервис «Яндекс.Карты»)