В Росгвардии сообщили о наступлении ВСУ в районе Новодонецкого

Киев перешел в наступление в районе Новодонецкого и Новомайорского в ДНР, сообщил замглавы Росгвардии республики Александр Ходаковский. По его словам, под Новодонецким идут ожесточенные бои

Фото: Александр Ратушняк / Reuters

Вооруженные силы Украины перешли к «наступательным действиям» в районе Новодонецкого и Новомайорского (юго-запад ДНР), сообщил замглавы Росгвардии по ДНР Александр Ходаковский в телеграм-канале.

«Наибольшая активность наблюдается в районе поселка Новодонецкое — предпринимается попытка прорыва с применением большого числа бронетехники», — написал он. Ходаковский рассказал, что противник на протяжении нескольких дней обстреливал позиции российских военных «едва ли не круглосуточно». Это, по его словам, привело к тому, что минные заграждения «утратили свою эффективность», а непрерывность артобстрелов помешала саперам поставить новые мины и восстановить разрушенное.

Кроме того, по его словам, «интенсивная артиллерийская работа» украинских военных оказала «психологическое воздействие на бойцов». Тем не менее, по его словам, потери среди российских военных «оказались значительно меньше, чем можно было бы ожидать».

«В результате противник смог подойти к нашим позициям вплотную, практически не понеся потерь, высадил десант и после работы прямой наводкой по нашим укреплениям оттянул технику назад, опасаясь реакции нашей артиллерии. Сейчас идет ожесточенный бой на подступах к Новодонецкому», — указал Ходаковский. Сходную тактику противник применяет и в районе Новомайорского, добавил он.

Бои в этом районе шли все лето — еще в начале июня Ходаковский писал «о тяжелой ситуации» в районе Новодонецкого, где наступление шло в том чиcле с использованием танков Leopard и французской тяжелой техники. Минобороны также сообщало о попытках наступления Украины в этом районе. Однако тогда российским военным удалось вернуть себе контроль над этим населенным пунктом. Минобороны заявило, что украинским военным нанесли «комплексное огневое поражение» силами авиации, ракетными войсками и артиллерией, а также тяжелыми огнеметными системами.

В конце августа врио главы ДНР Денис Пушилин говорил, что в Донецкой народной республике есть две самые горячие точки — поселок Урожайное и село Старомайорское в Волновахском районе. Однако уже 1 сентября Ходаковский сообщил, что, если судить «по интенсивности и продолжительности артобработки», украинские военные выбрали целью новой атаки треугольник Новомайорское — Новодонецкое — Октябрьское (Керменчик). «Это для нас не новость — несколько ранее мы пришли к выводу, что противник может сменить приоритеты и оставить направление Урожайного на время в покое», — писал он, отмечая, что первым под удар попадет как раз Новодонецкое.

Минобороны России накануне сообщало, что на донецком направлении подразделения южной группировки войск, используя удары авиации, огонь артиллерии и тяжелых огнеметных систем, отразили три атаки штурмовых групп ВСУ в районах населенных пунктов Артемовск и Северное Донецкой народной республики.