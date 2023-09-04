В московских аэропортах задержали или отменили более 30 рейсов

В московских аэропортах задержали или отменили более 30 рейсов

В аэропортах Москвы ночью 4 сентября задержали или отменили в общей сложности 31 рейс, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс Расписание».

По информации на 3:00 мск, во Внуково задерживаются четыре рейса, столько же отменены; в Домодедово 12 рейсов задержаны, четыре отменены; еще семь рейсов задерживают в Шереметьево.

За последнюю неделю столичные аэропорты не раз сообщали об ограничении полетов из-за атак дронов. Так, 1 сентября во Внуково и Домодедово задержали более 40 рейсов, еще 20 были отменены. Телеграм-каналы Baza и Mash тогда писали, что в столичных аэропортах объявлен план «Ковер» — его применяют при незаконном пересечении границы, а также при появлении в воздушном пространстве неопознанных объектов.

Позднее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что под Москвой, рядом с Люберцами, был сбит очередной дрон, пострадавших нет.