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В московских аэропортах задержали или отменили более 30 рейсов

В московских аэропортах задержали или отменили более 30 рейсов

В аэропортах Москвы ночью 4 сентября задержали или отменили в общей сложности 31 рейс, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс Расписание».

По информации на 3:00 мск, во Внуково задерживаются четыре рейса, столько же отменены; в Домодедово 12 рейсов задержаны, четыре отменены; еще семь рейсов задерживают в Шереметьево.

За последнюю неделю столичные аэропорты не раз сообщали об ограничении полетов из-за атак дронов. Так, 1 сентября во Внуково и Домодедово задержали более 40 рейсов, еще 20 были отменены. Телеграм-каналы Baza и Mash тогда писали, что в столичных аэропортах объявлен план «Ковер» — его применяют при незаконном пересечении границы, а также при появлении в воздушном пространстве неопознанных объектов.

Позднее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что под Москвой, рядом с Люберцами, был сбит очередной дрон, пострадавших нет.

Теги
аэропорты Москва отмена рейсов задержка рейсов
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