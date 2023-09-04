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ВСУ начнут использовать дроны с искусственным интеллектом

ВСУ начнут использовать украинские дроны Saker Scout с искусственным интеллектом
Сюжет
Военная операция на Украине
Saker Scout с помощью ИИ могут определять цель удара и продолжать двигаться к ней, даже если сам дрон потерял связь с оператором. Беспилотник относится к типу FPV — обычные дроны такого типа управляются оператором по видео
Дрон SAKER SCOUT
Дрон SAKER SCOUT (Фото: ministry_of_defense_ua / Telegram)

Украинское Минобороны допустило к эксплуатации в Вооруженных силах страны дроны Saker Scout, работа программного обеспечения которых построена на алгоритмах искусственного интеллекта (ИИ), сообщается в телеграм-канале ведомства.

«В комплекс входят флагманский дрон-разведчик, а также несколько дронов-камикадзе типа FPV, которые корректируются в том числе с помощью флагманского дрона», — сказано в сообщении.

FPV-дроны (от First Person View) позволяют вести съемку «от первого лица», то есть оператор может получать на монитор или видеоочки кадры, которые снимает камера беспилотника, и, соответственно, им управлять.

В Saker Scout система самостоятельно фиксирует координаты техники и передает информацию в командный пункт. Дрон может оснащаться инфракрасной оптикой для работы ночью.

Дальность полета беспилотника — до 10 км. Он может использовать инерциальную систему наведения для повышения устойчивости к средствам радиоэлектронной борьбы.

Как пишет The Washington Post (WP) в июльском материале, дрон может находиться в полете один час и нести полезную нагрузку 6,5 фунта (около 3 кг).

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Разработчик Saker Scout, по данным WP, — Twist Robotics, на сайте компании сказано, что она базируется в Польше. Однако газета пишет, что этот дрон производится Украиной. Соучредитель Twist Robotics Ростислав Оленчин в разговоре с WP отмечал, что благодаря искусственному интеллекту и FPV Saker Scout сможет двигаться к своей цели, если она была зафиксирована, даже если потеряет связь с оператором.

В материале названы еще несколько украинских беспилотников с искусственным интеллектом: «Сойка» (дальность полета — до 30 км), «Каратель» (несет неуправляемую фугасную бомбу диаметром 75 мм и может преодолевать до 45 км), военно-морские беспилотники (способны преодолевать расстояние в 800 км и нести полезную нагрузку до 200 кг).

Газета напоминает, что на Украине разработана программа «Армия беспилотников», цель которой — компенсировать нехватку воздушной и артиллерийской мощи. Ее курирует Минцифры страны. В рамках программы за год было подготовлено более 10 тыс. операторов БПЛА, еще столько же планировалось подготовить за следующие полгода.

По оценке Минцифры Украины (ведомство является оператором закупки БПЛА), в месяц страна теряет в конфликте около 1 тыс. дронов, но, по другим оценкам, потери в десять раз больше, отмечает WP.

Украина регулярно применяет беспилотники для ударов по российским населенным пунктам. Атаки украинских БПЛА были нацелены и на Москву. Последняя на сегодня попытка атаки произошла 1 сентября. Дрон сбили в районе Люберец. Из-за дрона 14 рейсов перенаправили на запасные аэродромы из столичных аэропортов.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
ВСУ беспилотники искусственный интеллект
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