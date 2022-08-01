FT узнал о решении Лондона отложить запрет на страхование нефти из России

По данным газеты, санкции ЕС и Великобритании против судов, перевозящих нефть из России, должны были быть введены одновременно, однако Лондон отложил решение из-за энергетического кризиса

Евросоюз и Великобритания в начале июня условились совместно запретить своим компаниям страховать суда с российской нефтью, однако несмотря на уже введенные ограничения со стороны Брюсселя, Лондон, где находится крупнейший рынок страхования Lloyd's of London, решил отложить запрет. Об этом со ссылкой на источники сообщает газета Financial Times.

Великобритания ранее ввела запрет на страхование судов только для танкеров, которые везут российскую нефть в само королевство, эта мера начнет действовать с 2023 года. Страховым компаниям разрешено оказывать услуги, если энергоноситель перевозится в третьи страны.

Представитель Lloyd's of London Патрик Дэвисон подтвердил FT, что в Великобритании пока нет запрета на страхование судов, которые доставляют российскую нефть в другие страны. Британский минфин сообщил газете, что изучает меры, которые можно применить в отношении российской нефтяной отрасли.

Источники в Вашингтоне заявили газете, что США и Великобритания планируют запретить страхование судов к концу года, но до этого нужно решить вопрос по ограничению цен на российскую нефть.

Евросоюз, в свою очередь, в рамках шестого санкционного пакета ввел полный запрет на страхование судов с российской нефтью. Действующие контракты разрешены до начала декабря. В то же время, как отмечает FT, Брюссель сделал в своих санкциях по страхованию судов ряд исключений из-за опасений по глобальной энергетической безопасности. Это, например, позволяет европейским компаниям заключать контракты с российскими компаниями для транспортировки энергоносителя в страны, не входящие в ЕС.

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После того как США запретили, а Евросоюз ограничил импорт российской нефти, Москва начала переориентирование поставок на азиатские рынки. По данным Bloomberg, в последние месяцы Индия значительно нарастила закупки топлива из России. С 24 февраля по 30 июня страна импортировала российских нефти и угля на сумму $8,8 млрд — больше, чем за весь 2021 год. Reuters сообщал, что в июне Индия закупала рекордные 950 тыс. барр. нефти в сутки из России.

В середине июля Bloomberg также сообщил об увеличении поставок российских нефтепродуктов на Ближний Восток. В июне объемы достигли 155 тыс. барр. в сутки. Это стало максимумом с начала 2016 года. Более трети всех грузов пришлось на центр торговли и хранения нефти Фуджейру на востоке ОАЭ. Отследить, что происходит с российским топливом после его выгрузки в Фуджейре, сложно, подчеркнул старший аналитик по нефтепродуктам консалтинговой компании Energy Aspects Коэн Весселс.