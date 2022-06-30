Дума поддержала статус ветеранов для привлеченных к спецоперации врачей
Госдума приняла в первом чтении законопроект, который позволяет дать гражданским, участвовавшим в спецоперации на Украине, статус ветеранов боевых действий. Об этом говорится на сайте нижней палаты парламента.
«Речь идет о гражданском персонале Вооруженных сил, ремонтных бригадах, врачах и других специалистах. После принятия изменений в закон о ветеранах они смогут получить меры социальной поддержки — налоговые и другие льготы», — пояснил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Он предложил доработать законопроект ко второму чтению, включив в число тех, кто сможет получить статус ветеранов, военных корреспондентов. «Важно, чтобы они также были защищены», — сказал Володин.
В пояснительной записке отмечается, что пока статус ветерана боевых действий могут получить только те гражданские, командированные в зону спецоперации, которые во время работ получили «ранения, контузии или увечья либо будут награждены медалями за участие в обеспечении таких боевых действий».
В конце марта президент Владимир Путин подписал закон, которым дал статус ветеранов выполняющим задачи военной операции на Украине. До этого ветеранами боевых действий в России считались только участники военных действий в Афганистане, Чечне и Сирии.