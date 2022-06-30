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Военная операция на Украине ,  
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Дума поддержала статус ветеранов для привлеченных к спецоперации врачей

Володин предложил ко второму чтению включить в число гражданских лиц, которых могут признать ветеранами, военных корреспондентов. Пока речь идет о гражданском персонале армии, врачах, ремонтных бригадах и других специалистах
Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

Госдума приняла в первом чтении законопроект, который позволяет дать гражданским, участвовавшим в спецоперации на Украине, статус ветеранов боевых действий. Об этом говорится на сайте нижней палаты парламента.

«Речь идет о гражданском персонале Вооруженных сил, ремонтных бригадах, врачах и других специалистах. После принятия изменений в закон о ветеранах они смогут получить меры социальной поддержки — налоговые и другие льготы», — пояснил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Он предложил доработать законопроект ко второму чтению, включив в число тех, кто сможет получить статус ветеранов, военных корреспондентов. «Важно, чтобы они также были защищены», — сказал Володин.

Привлеченных к спецоперации врачей предложили наделить статусом ветеранов
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Фото:Сергей Бобылев / ТАСС

В пояснительной записке отмечается, что пока статус ветерана боевых действий могут получить только те гражданские, командированные в зону спецоперации, которые во время работ получили «ранения, контузии или увечья либо будут награждены медалями за участие в обеспечении таких боевых действий».

В конце марта президент Владимир Путин подписал закон, которым дал статус ветеранов выполняющим задачи военной операции на Украине. До этого ветеранами боевых действий в России считались только участники военных действий в Афганистане, Чечне и Сирии.

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Юлия Выродова Юлия Выродова
ветераны Врачи Военная операция на Украине

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