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Защита Ивана Сафронова обжалует приговор

Иван Сафронов
Иван Сафронов (Фото: Александр Земляниченко / AP)

Адвокаты бывшего журналиста «Коммерсанта» и «Ведомостей», советника главы «Роскосмоса» по информационной политике Ивана Сафронова обжалуют вынесенный ему приговор. Об этом заявил журналистам адвокат Сафронова Даниил Никифоров.

«Обжалование будет уже сегодня. Поскольку иллюзий уже никто не питал, мы с собой просто заготовили черновик апелляционной жалобы. Сегодня мы ее подадим», — сказал юрист.

Фото:Владислав Шатило для РБК Председатель партии &laquo;Яблоко&raquo; Николай Рыбаков Правозащитница Марина Литвинович Фото:пресс-служба Мосгорсуда Фото:Рамиль Ситдиков / РИА Новости Фото:Михаил Терещенко / ТАСС Фото:Владислав Шатило для РБК Фото:Владислав Шатило для РБК Адвокат И.Сафронова Даниил Никифоров (в центре) у здания Мосгорсуда после оглашения приговора Фото:Владислав Шатило для РБК

В понедельник, 5 сентября, в Московском городском суде был оглашен приговор Сафронову, его признали виновным в госизмене (ст. 275 УК). Ему назначили наказание в виде 22 лет лишения свободы с отбыванием срока в колонии строго режима, передает корреспондент РБК. Также Сафронова оштрафовали на 500 тыс. руб. и назначили ему два года ограничения свободы.

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Иван Сафронов

Задержанный в 2020 году Сафронов свою вину отрицает, он уверен, что его уголовное преследование связано с журналистской работой. От дважды предложенной ему сделки со следствием Сафронов отказался.

По версии ФСБ, Сафронов сотрудничал со спецслужбами стран НАТО. В частности, он получил $248 от политолога Демури Воронина (также обвиняется в госизмене), говорил РБК адвокат Иван Павлов (признан Минюстом иностранным агентом). Помимо этого следствие называет агентом чешской разведки коллегу и приятеля Сафронова Мартина Лариша, который работал в Москве с 2010 по 2012 год как корреспондент газеты Lidové noviny, а затем создал информационное агентство, распространявшее по подписке информационный дайджест о безопасности, сообщал «Коммерсантъ».

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