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Талибы заявили о гарантии безопасности российскому посольству в Кабуле

Посольство России в Кабуле
Посольство России в Кабуле (Фото: usembafg / Facebook)

«Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) гарантирует безопасность российского посольства в столице Афганистана Кабуле. Об этом заявил официальный представитель катарского политического офиса талибов Мохаммад Сохаил Шахин, передает ТАСС.

«Да, у нас хорошие отношения с Россией, и наша политика в целом заключается в обеспечении безопасных условий для функционирования российского и других посольств», — ответил он на соответствующий вопрос.

«Талибан» начал наступление на столицу Афганистана
Политика
Фото:Mohammad Ismail / Reuters

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