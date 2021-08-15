Конфликт в Афганистане , 15 авг, 11:38
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Талибы заявили о гарантии безопасности российскому посольству в Кабуле
Посольство России в Кабуле
«Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) гарантирует безопасность российского посольства в столице Афганистана Кабуле. Об этом заявил официальный представитель катарского политического офиса талибов Мохаммад Сохаил Шахин, передает ТАСС.
«Да, у нас хорошие отношения с Россией, и наша политика в целом заключается в обеспечении безопасных условий для функционирования российского и других посольств», — ответил он на соответствующий вопрос.
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