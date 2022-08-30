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Небензя заявил, что Россия не «скинется» на восстановление Афганистана

Небензя счел циничным призыв США к России «раскошелиться» на восстановление Афганистана

Заявления США о том, что России и Китаю стоит «раскошелиться» на восстановление Афганистана, звучат цинично, Москва не будет платить по чужим счетам, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности по ситуации в Афганистане. Трансляция вела на YouTube-канале организации.

Так Небензя ответил на слова постпреда США в ООН Линды Томас-Гринфилд, которая сказала, что Москва вносит меньший вклад в финансирование восстановления Афганистана.

«Из пространных рассуждений наших американских коллег можно было уловить призыв к России и Китаю раскошелиться на восстановление Афганистана. Дескать, платят за все только США и их союзники, а Россия и Китай лишь сотрясают воздух. Циничность таких заявлений просто поражает», — отметил российский постпред.

По его словам, США призывают Россию «скинуться» на восстановление страны, экономика которой годами уничтожалась самим Вашингтоном и НАТО. «Вместо того чтобы признать свои ошибки и попытаться их исправить, нас теперь упрекают в том, что мы не хотим платить по чужим счетам. Это оригинальное предложение», — подчеркнул Небензя.

Он заявил, что именно страны Запада должны «платить за свои ошибки» и начать нужно с того, чтобы «вернуть афганскому народу украденные у него деньги».

«Мы помогали и будем помогать Афганистану», — заключил постпред.

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В августе 2021 года движение «Талибан» (террористическая организация, запрещенная в России) захватило власть в Афганистане после вывода американских войск из страны. Вооруженные группы талибов занимали один крупный город за другим и в середине августа вошли в Кабул, объявив о полном захвате государства. Экс-президент Ашраф Гани бежал из страны в ОАЭ. Талибы сформировали новое правительство.

Об ухудшении экономической ситуации в Афганистане после ухода США говорил в конце августа текущего года координатор ООН по гуманитарным вопросам в Кабуле Рамиз Алакбаров. Он уточнял, что в стране нет функционирующей банковской системы. По его словам, отсутствие экономической деятельности и базовой экономики приводит к повышению нагрузки на гуманитарный сектор. «Предыдущий государственный бюджет составлял $13,5 млрд. Нынешний государственный бюджет, структура которого нам неизвестна, предполагает расходную часть бюджета в $3 млрд», — объяснял Алакбаров.

Теги
Василий Небензя Совет безопасности ООН Афганистан США
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