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МВД Белоруссии объяснило освобождение соратницы Тихановской

Ковалькову освободили из изолятора по состоянию здоровья, заявили в МВД Белоруссии. По словам самой соратницы Тихановской, ей сказали, что если она не уедет из страны, то «не выйдет очень долго»
Ольга Ковалькова
Ольга Ковалькова (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Члена президиума координационного совета (КС) и доверенное лицо Светланы Тихановской Ольгу Ковалькову выпустили из-под ареста по состоянию здоровья. Об этом сообщили в МВД Белоруссии, передает «РИА Новости».

Сама Ковалькова говорила, что покинуть Белоруссию ее вынудили. По ее словам, представители власти заявили ей в изоляторе, что если она не уедет, то «не выйдет очень долго».

«После суда Ковалькову поместили обратно в ЦИП [Центр изоляции правонарушителей]. Однако там она заявила о том, что ей необходимо лечение», — указали в МВД.

Представитель ведомства заявил, что Ковалькову отпустили по состоянию здоровья для лечения.

Соратница Тихановской заявила об отъезде из Белоруссии не по своей воле
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Ольга Ковалькова

Сама Ковалькова сообщила, что ей стало плохо в изоляторе и она попросила вызвать скорую помощь. «Но вместо этого пришли люди, которые заявили, что или меня вывезут из страны, или я останусь в тюрьме надолго», — заявила она.

По словам Ковальковой, из Белоруссии ее вывезли власти. «Сегодня меня вывезли из Белоруссии, как раньше вывезли Светлану Тихановскую. Это становится плохой привычкой властей: вывозить или не пускать в страну граждан Белоруссии», — сказала она.

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Как рассказала Ковалькова, ее в капюшоне и маске положили на заднее сиденье и вывезли к пропускному пункту «Брузги», где она перешла границу. По ее словам, телефона с собой у нее не было, только визитка посла Польши в Белоруссии Артура Михальского, который в итоге помог ей приехать в Варшаву.

Ковалькову задержали в Белоруссии 24 августа. Сначала ее арестовали на десять суток из-за участия в митинге у Минского тракторного завода, а 3 сентября осудили еще на 15 суток за участие в другой акции протеста. Свою вину она не признала.

Тихановская попросила белоруссов выйти на новый марш
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Ковалькова — член президиума координационного совета. О создании этого органа Тихановская объявила в середине августа. В него, по ее замыслу, должны войти представители всех объединений, заинтересованных в мирной передаче власти в Белоруссии.

Акция сторонниц оппозиции в Минске. Фоторепортаж
Фотогалерея 
Фото: Наталия Федосенко / ТАСС

Президент республики Александр Лукашенко расценил появление нового органа как попытку захватить власть в стране. «Я хочу предупредить тех, кто вошел в этот штаб, что мы будем принимать адекватные меры. Но исключительно по Конституции и закону. У нас достаточно этих мер, чтобы остудить некоторые горячие головы», — сказал он.

Позже Конституционный суд Белоруссии признал создание конституционного совета незаконным. В отношении членов совета были заведены уголовные дела по ст. 361 УК (призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности). Несколько его участников были задержаны в рамках административных дел, связанных с организацией массовых акций, еще несколько человек вызвали на допросы.

Автор: Виктория Полякова
Теги: Белоруссия, Светлана Тихановская
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