МВД Белоруссии объяснило освобождение соратницы Тихановской

Сама Ковалькова сообщила, что ей стало плохо в изоляторе и она попросила вызвать скорую помощь. «Но вместо этого пришли люди, которые заявили, что или меня вывезут из страны, или я останусь в тюрьме надолго», — заявила она.
По словам Ковальковой, из Белоруссии ее вывезли власти. «Сегодня меня вывезли из Белоруссии, как раньше вывезли Светлану Тихановскую. Это становится плохой привычкой властей: вывозить или не пускать в страну граждан Белоруссии», — сказала она.
Как рассказала Ковалькова, ее в капюшоне и маске положили на заднее сиденье и вывезли к пропускному пункту «Брузги», где она перешла границу. По ее словам, телефона с собой у нее не было, только визитка посла Польши в Белоруссии Артура Михальского, который в итоге помог ей приехать в Варшаву.
Ковалькову задержали в Белоруссии 24 августа. Сначала ее арестовали на десять суток из-за участия в митинге у Минского тракторного завода, а 3 сентября осудили еще на 15 суток за участие в другой акции протеста. Свою вину она не признала.
Ковалькова — член президиума координационного совета. О создании этого органа Тихановская объявила в середине августа. В него, по ее замыслу, должны войти представители всех объединений, заинтересованных в мирной передаче власти в Белоруссии.
Президент республики Александр Лукашенко расценил появление нового органа как попытку захватить власть в стране. «Я хочу предупредить тех, кто вошел в этот штаб, что мы будем принимать адекватные меры. Но исключительно по Конституции и закону. У нас достаточно этих мер, чтобы остудить некоторые горячие головы», — сказал он.
Позже Конституционный суд Белоруссии признал создание конституционного совета незаконным. В отношении членов совета были заведены уголовные дела по ст. 361 УК (призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности). Несколько его участников были задержаны в рамках административных дел, связанных с организацией массовых акций, еще несколько человек вызвали на допросы.