МВД Белоруссии объяснило освобождение соратницы Тихановской

Ковалькову освободили из изолятора по состоянию здоровья, заявили в МВД Белоруссии. По словам самой соратницы Тихановской, ей сказали, что если она не уедет из страны, то «не выйдет очень долго»

Ольга Ковалькова (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Члена президиума координационного совета (КС) и доверенное лицо Светланы Тихановской Ольгу Ковалькову выпустили из-под ареста по состоянию здоровья. Об этом сообщили в МВД Белоруссии, передает «РИА Новости».

Сама Ковалькова говорила, что покинуть Белоруссию ее вынудили. По ее словам, представители власти заявили ей в изоляторе, что если она не уедет, то «не выйдет очень долго».

«После суда Ковалькову поместили обратно в ЦИП [Центр изоляции правонарушителей]. Однако там она заявила о том, что ей необходимо лечение», — указали в МВД.

Представитель ведомства заявил, что Ковалькову отпустили по состоянию здоровья для лечения.