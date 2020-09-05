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Протесты в Белоруссии ,  
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Лукашенко назвал главную проблему для белорусских властей

Главная проблема властей Белоруссии — это экономика, без которой на спокойствие в стране «не надо рассчитывать», сказал Лукашенко
Александр Лукашенко
Александр Лукашенко (Фото: Александр Астафьев / РИА Новости)

Если не решать проблемы с экономикой Белоруссии, то ни на какую идеологию или безопасность в стране рассчитывать уже не стоит. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко, видео его выступления опубликовал Telegram-канал «Пул первого».

«Всегда говорил и хочу еще раз напомнить, что главная наша задача, главная наша проблема, главная наша обеспокоенность — это экономика. Есть экономика — значит будет все остальное. Нет экономики — то тогда не надо рассчитывать ни на идеологию, ни на безопасность, на спокойствие в стране и так далее», — сказал Лукашенко.

На фоне протестов, которые продолжаются в Белоруссии после президентских выборов 9 августа, Лукашенко не впервые говорит о необходимости заняться экономикой страны. «Чтобы у нас не было споров: эта вакханалия заканчивается, надо заниматься экономикой», — заявил он неделей ранее.

Против итогов выборов в Белоруссии выступили в том числе и рабочие. По подсчетам РБК на конец августа, протестные акции отмечены по меньшей мере на 30 крупных предприятиях, суммарная выручка которых составляет 27% ВВП страны. Среди них — один из крупнейших в мире производителей калийных удобрений «Беларуськалий», а также БелАЗ и Минский тракторный завод.

Протесты после президентских выборов в Белоруссии. Главное
Политика
Фото: Василий Федосенко / Reuters

Лукашенко, комментируя забастовки, заявил, что «шататься» в большинстве начали именно частные предприятия, и предложил поставить их в равные условия с государственными. «Единственная поправка: мы будем делать акцент на надежность и преданность государству — не Лукашенко. Чтобы не допустить того, что произошло сейчас», — отметил он.

Лукашенко, который находится у власти 26 лет, на выборах президента в этом году выдвигался на шестой срок. Как объявил Центризбирком, он набрал 80,1% голосов, а главная соперница Лукашенко, единый кандидат от оппозиции Светлана Тихановская получила 10,1%.

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Оппозиция результаты выборов не признала, назвав их сфальсифицированными. По ее подсчетам, голосование выиграла Тихановская, которая, как утверждает ее штаб, набрала 70–80% голосов.

После президентских выборов в Белоруссии начались акции протеста, которые сопровождались столкновениями с силовиками и задержаниями. На фоне этого ряд стран и ЕС обвинили Минск в насильственном подавлении протестов и фальсификации результатов выборов, пригрозив ему санкциями. По этим причинам 31 августа Эстония, Латвия и Литва запретили въезд на свою территорию 32 гражданам Белоруссии, в том числе Лукашенко. Сам он заявил, что страны Балтии ввели ограничения после «команды» от других европейских стран. «Им дали команду «фас», они и вякнули из-под забора», — заявил он.

Автор: Виктория Полякова
Теги: Александр Лукашенко, Белоруссия
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