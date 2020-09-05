Лукашенко назвал главную проблему для белорусских властей

Главная проблема властей Белоруссии — это экономика, без которой на спокойствие в стране «не надо рассчитывать», сказал Лукашенко

Александр Лукашенко (Фото: Александр Астафьев / РИА Новости)

Если не решать проблемы с экономикой Белоруссии, то ни на какую идеологию или безопасность в стране рассчитывать уже не стоит. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко, видео его выступления опубликовал Telegram-канал «Пул первого».

«Всегда говорил и хочу еще раз напомнить, что главная наша задача, главная наша проблема, главная наша обеспокоенность — это экономика. Есть экономика — значит будет все остальное. Нет экономики — то тогда не надо рассчитывать ни на идеологию, ни на безопасность, на спокойствие в стране и так далее», — сказал Лукашенко.

На фоне протестов, которые продолжаются в Белоруссии после президентских выборов 9 августа, Лукашенко не впервые говорит о необходимости заняться экономикой страны. «Чтобы у нас не было споров: эта вакханалия заканчивается, надо заниматься экономикой», — заявил он неделей ранее.

Против итогов выборов в Белоруссии выступили в том числе и рабочие. По подсчетам РБК на конец августа, протестные акции отмечены по меньшей мере на 30 крупных предприятиях, суммарная выручка которых составляет 27% ВВП страны. Среди них — один из крупнейших в мире производителей калийных удобрений «Беларуськалий», а также БелАЗ и Минский тракторный завод.