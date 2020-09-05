Помпео предложил стратегию «не доверяй, но проверяй» к российской вакцине

По мнению госсекретаря США, при создании вакцины России и Китай стремились не к медицинскому, а к политическому прорыву. Миру стоит внимательно изучить вакцины, чтобы избежать «большего бедствия», заявил Помпео

В отношении российской и китайской вакцин от коронавируса стоит следовать принципу «не доверяй, но проверяй», заявил госсекретарь США Майк Помпео в эфире программы «Шоу Хью Хьюитта», текст интервью размещен на сайте шоу.

«Мы видели, как Россия и Китай спешат вывести эти вакцины на рынок, чтобы совершить не медицинский или эпидемиологический прорыв, а политико-дипломатический», — заявил Помпео.

По его словам, всему миру стоит «очень внимательно» присмотреться к вакцинам и убедиться, что в основе их создания лежат реальные научные данные.

«Если мы получим вакцину, которая не работает, это может привести к еще большему бедствию, дальнейшим потерям жизней», — указал Помпео. Он отметил, что Китай «уже скрыл» вирус, и выразил надежду, что страна не примет никаких действий, которыми «поставит мир под угрозу».