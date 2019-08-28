США поставят Японии 73 ракеты-перехватчика для «стабильности в регионе»

Готовящаяся сделка подразумевает также продажу Токио пусковых установок MK 29. Общая сумма сделки — около $3,3 млрд

Премьер Японии Синдзе Абе и президент США Дональд Трамп на саммите G7 в Биаррице. Август 2019 (Фото: Carlos Barria / Reuters)

Госдепартамент США уведомил конгресс о готовящейся сделке с Японией на $3,3 млрд. Речь идет о продаже Токио 73 ракет-перехватчиков SM-3 Block IIA для системы ПРО. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на управление по оборонному сотрудничеству и безопасности (Defense Security Cooperation Agency, DSCA, входит в Минобороны США).

Помимо самих ракет-перехватчиков сделка подразумевает поставку пусковых установках к ним Mk-29 и другое вспомогательное оборудование.

«Предлагаемая продажа поддержит внешнюю политику и национальную безопасность Соединенных Штатов, улучшив безопасность основного союзника, который является силой политической стабильности и экономического прогресса в Азиатско-Тихоокеанском регионе», — говорится в заявлении DSCA.

В нем также отмечается, что для национальных интересов Соединенных Штатов «крайне важно помогать Японии в развитии и поддержании сильного и эффективного потенциала самообороны». В США рассчитывают, что сделка поможет повысить потенциал противоракетной обороны Японии для защиты как своей территории, так и размещенных там американских военнослужащих.