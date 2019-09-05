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Приостановка ДРСМД ,  
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В США назвали срок развертывания запрещенных ДРСМД ракет
По словам и.о. министра армии США, если Вашингтон в ближайшие 12-18 месяцев добьется определенного прогресса, то эти ракеты будут развернуты в начале следующего десятилетия
Фото: РИА Новости

США планируют развернуть новые ракеты (Precision Strike Missile, PrSM) и ранее запрещенные Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) гиперзвуковые ракеты с баллистической боеголовкой в начале 2020-х годов. Об этом в рамках конференции, организованной еженедельником Defense News, заявил исполняющий обязанности министра армии США Райан Маккарти.

По его словам, американские партнеры, занимающиеся ракетными разработками, говорили, что, в частности, ракеты PrSM, если их перепрограммировать, смогут по своей дальности выходить за рамки ДРСМД. Также он отметил, что это касается и гиперзвуковых ракет с баллистической боеголовкой.

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«Все это возможно сделать в самом ближайшем будущем. Все это находится в процессе разработки. Мы рассчитываем развернуть гиперзвуковые, а также высокоточные ракеты в начале 2020-х годов», — сказал он (цитата по ТАСС), добавив, что если США смогут добиться прогресса в ближайшие год-полтора, то эти ракеты будут развернуты в вышеуказанные сроки.

В свою очередь, заместитель помощника министра обороны США по вопросам ядерного и ракетного сдерживания Роберт Суфер в рамках этой конференции заявил, что американские военные намерены до конца текущего года провести испытание ранее запрещенной договором РСМД баллистической ракеты наземного базирования средней дальности. При этом он отказался уточнить, о какой именно ракете идет речь.

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Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности действовал с июня 1988 года. США официально вышли из соглашения 2 августа. Причиной этого решения, по утверждению Вашингтона, стали разработки Москвы, нарушающие договор. По мнению американских властей, его условиям не соответствует дальность полета российской ракеты 9М729. В Москве настаивают на обратном.

И.о. постпреда России при ООН Дмитрий Полянский, выступая на брифинге Совбеза, который прошел 22 августа, заявил, что после разрыва ДРСМД под угрозой находится еще одно международное соглашение — договор об ограничении стратегических наступательных вооружений — СНВ-III. «Он тоже находится «в зоне риска»: ключевые фигуры в действующей американской администрации неоднократно, публично и непублично, давали понять, что в сохранении ДСНВ в нынешнем виде они не заинтересованы», — сказал он.

Автор: Михаил Юшков
Теги: ДРСМД, ракеты
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