В США назвали срок развертывания запрещенных ДРСМД ракет

По словам и.о. министра армии США, если Вашингтон в ближайшие 12-18 месяцев добьется определенного прогресса, то эти ракеты будут развернуты в начале следующего десятилетия

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США планируют развернуть новые ракеты (Precision Strike Missile, PrSM) и ранее запрещенные Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) гиперзвуковые ракеты с баллистической боеголовкой в начале 2020-х годов. Об этом в рамках конференции, организованной еженедельником Defense News, заявил исполняющий обязанности министра армии США Райан Маккарти.

По его словам, американские партнеры, занимающиеся ракетными разработками, говорили, что, в частности, ракеты PrSM, если их перепрограммировать, смогут по своей дальности выходить за рамки ДРСМД. Также он отметил, что это касается и гиперзвуковых ракет с баллистической боеголовкой.

«Все это возможно сделать в самом ближайшем будущем. Все это находится в процессе разработки. Мы рассчитываем развернуть гиперзвуковые, а также высокоточные ракеты в начале 2020-х годов», — сказал он (цитата по ТАСС), добавив, что если США смогут добиться прогресса в ближайшие год-полтора, то эти ракеты будут развернуты в вышеуказанные сроки.

В свою очередь, заместитель помощника министра обороны США по вопросам ядерного и ракетного сдерживания Роберт Суфер в рамках этой конференции заявил, что американские военные намерены до конца текущего года провести испытание ранее запрещенной договором РСМД баллистической ракеты наземного базирования средней дальности. При этом он отказался уточнить, о какой именно ракете идет речь.