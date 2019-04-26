Япония подписала контракт на закупку систем ПРО Aegis Ashore у США

Япония подписала контракт на закупку систем ПРО Aegis Ashore у США

Два комплекса системы противоракетной обороны будут размещены на севере и на юге основного японского острова Хонсю. Москва ранее называла эти системы на территории Японии угрозой для себя

Комплекс ПРО Aegis Ashore (Фото: Missile Defense Agency / Leah Garton / Reuters)

Министерство обороны Японии объявило о подписании контракта с США о приобретении двух комплексов ПРО Aegis Ashore, сообщает газета Sankei Shinbun. Общая стоимость контракта — 139,9 млрд иен, или около $1,26 млрд по текущему курсу.

В стоимость входит не только поставка двух систем, но и затраты на обучение военного персонала. В то же время в сумму не включена стоимость вспомогательной радиолокационной станции.

Контракт был заключен по программе Пентагона по продаже военной техники за рубеж (Foreign Military Sales, FMS). Средства ПРО будут размещены в префектурах Акита (на севере острова Хонсю) и Ямагути (на юге того же острова).

Aegis Ashore разработана для противодействия баллистическим ракетам малой и средней дальности. Первая такая система была размещена в Румынии в 2015-2016 годах.

Решение разместить комплексы на территории Японии правительство страны приняло в конце 2017 года, тогда сообщалось, что стоимость комплексов составит $1,8 млрд. Токио объяснял покупку систем необходимостью защититься от возможной атаки со стороны Северной Кореи.