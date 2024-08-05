В офисе Зеленского рассказали об усталости военных на фронте
У украинских военных накопилась усталость от продолжающихся боевых действий, заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью журналистке Наталье Влащенко на YouTube.
«Усталость, конечно, есть. Война длинная, любая длинная война, как любой длинный кризис, вызывает изменения в психике. Люди не совсем понимают, как [ситуация] дальше будет развиваться, куда зайдут договоренности. Люди устали от монотонной однообразности, причем она крайне отрицательная», — сказал Подоляк, отметив нехватку у военных оружия и ресурсов.
Глава офиса сказал об этом, отвечая на вопрос о том, как военные относятся к поездкам президента Владимира Зеленского на передовую. «На мой взгляд, позитивно. Он хочет понимать суть, как раз психологию, коллективное бессознательное людей, которые выполняют наиболее сложную задачу — оборону страны», — отметил Подоляк.
Об усталости от конфликта говорил и Зеленский, отмечая при этом, что «вера людей в ВСУ и в себя никуда не девается».
Подоляк в конце июля говорил, что Украина готова к переговорам с Россией, но они должны проходить «на условиях, опирающихся на международное право как концепцию». «И главное из этой концепции — это территориальная целостность и суверенитет государства», — подчеркивал он. Предложенная Киевом «формула мира» включает, в частности, возвращение к границам 1991 года и вывод российских войск с украинской территории.
Москва отвергает украинские условия. Президент Владимир Путин среди условий России для прекращения огня и переговоров перечислял вывод украинских войск из ЛНР и ДНР, а также Херсонской и Запорожской областей, и отказ Украины от вступления в НАТО.
«Как только в Киеве заявят, что готовы к такому решению и начнут реальный вывод войск из этих регионов, а также официально уведомят об отказе от вступления в НАТО, с нашей стороны незамедлительно, в ту же минуту последует приказ прекратить огонь и начать переговоры», — сказал президент России.
Киев счел эти требования ультиматумом.
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