Зеленский признал, что Украина устала от конфликта

Зеленский признал, что на Украине есть усталость от конфликта, сравнив ее с усталостью после работы, которая не мешает с утра снова идти на нее. Российские власти неоднократно указывали на готовность к мирным переговорам

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Президент Украины Владимир Зеленский признал, что украинцы устали от конфликта, однако он отметил, что несмотря на это «вера людей в ВСУ и в себя никуда не девается».

В интервью бразильским журналистам, видео которого размещено на сайте украинского президента, он заявил: «На это можно по-разному смотреть. Мы все с вами люди. И даже когда вы ходите на работу, которую любите, вы все равно вечером или ночью возвращаетесь домой уставшими. Но это не значит, что с утра вы не пойдете на свою работу, которую вы уважаете, которую вы любите, которая вам так нужна. <...> И так же с защитой Украины».

«Никакого поворота от цивилизованного мира, от наших планов по вступлению в Евросоюз, от защиты нашей страны нет. От этого никто не собирается отказываться. <...> Это нарративы, которые идут из России, что на Украине все плохо и инициатива в руках россиян. Это не совсем так. В руках у россиян оружие, объем которого на сегодня больше, чем у наших военных. Но это на нынешний момент, он непростой. Проголосуйте за всю помощь, мы получим это оружие шаг за шагом», — добавил Зеленский.

20 апреля в палате представителей США началось голосование по законопроекту, который в частности предусматривает выделение $61 млрд на помощь Украине, а также предоставление дальнобойных ракет ATACMS. Новая инициатива пройдет голосование четырьмя отдельными актами, ожидается, что это облегчит одобрение помощи Украине.

Москва осуждает военную помощь Киеву и заявляет, что это не изменит исход конфликта.

Боевые действия — это трагедия и нужно думать о ее прекращении, говорил президент Владимир Путин в ходе своего онлайн-выступления на саммите G20 в ноябре 2023 года. Президент России неоднократно напоминал, что именно Киев вышел из мирного диалога, в то время как Россия всегда была готова к переговорам. Он подчеркивал готовность страны к переговорам, но на своих условиях.

В Москве предлагали Вашингтону отказаться от предложенной Киевом «формулы мира», предусматривающей выход на границы 1991 года, если США хотят урегулирования конфликта.

Зеленский в январе говорил, что Украина не имеет права на усталость от боевых действий, потому что в противном случае «потеряет то, что имеет», также проводя аналогию с возвращением с работы вечером. Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис считает, что Украина «перестанет существовать», если поддастся этой усталости. Он призывал бороться с этим явлением, отмечая, что Запад обладает достаточной мощью для достижения Киевом победы.

Также заявления об «усталости» от конфликта на Украине звучат в западных странах на фоне приостановки помощи от США. Президент Штатов Джо Байден до этого исключал «усталость» НАТО от конфликта и раскол среди западных государств.