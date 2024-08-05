Глава МЧС Крыма подал в отставку после разговора с Аксеновым

Министр решил уйти в отставку по собственному желанию после встречи с Аксеновым, причину увольнения глава региона не назвал. Этим летом в Крыму возникло несколько крупных пожаров, города оставались без света

Сергей Садаклиев (Фото: МЧС Республики Крым)

Министр чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергей Садаклиев решил уйти в отставку по собственному желанию, сообщил в телеграм-канале глава республики Сергей Аксенов.

Губернатор отметил, что такое решение глава республиканского МЧС принял после встречи с ним. «По итогам разговора Сергей Николаевич принял решение об увольнении по собственному желанию», — написал Аксенов. Деталей о причине увольнения он не раскрыл.

Садаклиев возглавлял МЧС Крыма с февраля 2021 года.

В Крыму в середине июля произошло несколько крупных пожаров. Они возникли в Коктебеле и Судаке, Симферополе и Севастополе. Некоторые очаги, например в Коктебеле, тушили несколько суток. На фоне пожаров и аномальной жары крупные города полуострова, в том числе Ялта, Алушта, Керчь, Феодосия и часть Севастополя остались без света, наладить энергоснабжение местами не удавалось несколько дней.

Примерно в это же время, 19 июля, с поста был уволен помощник Садаклиева — Ингмар Левчик. Сам министр объяснил это выявлением фактов, которые вызвали широкий общественный резонанс. Причиной стала «дискредитация звания госслужащего». В середине месяца Левчика задержали за езду без прав.

Сергею Садаклиеву 52 года. Окончив школу, поступил в Пушкинское высшее военно-инженерное строительное училище, из которого выпустился через пять лет.

Карьеру начал в звании лейтенанта в должности командира крымского инженерно-технического взвода. С тех пор и до 1998 года работал в Крымском территориальном инженерно-строительном управлении. Спустя год стал замначальника гражданской обороны Киевского района Симферополя. Одновременно возглавил отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения. На обоих постах проработал пять лет — до 2003 года.

Затем он работал в ГУ МЧС Украины по Крыму. В 2014 году, после включения региона в состав России, стал замначальника главного управления по защите, мониторингу и предупреждению чрезвычайных ситуаций — главой управления гражданской защиты ГУ МЧС России по Крыму. С 2015 года занимал пост замначальника главного управления ведомства по антикризисному управлению. Через пять лет, в 2020 году, был назначен первым заместителем начальника главного управления МЧС республики. Зимой 2021 года возглавил крымское МЧС.

Имеет около 20 наград (большинство — ведомственные), в том числе медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и почетную грамоту президента России.