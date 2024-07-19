В Алуште без света остались почти 50 тыс. человек
Около 49 тыс. жителей Алушты остались без света после аварии на высоковольтных линиях, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в своем телеграм-канале.
«На месте уже находятся представители технического персонала Алуштинского РЭС (район электрических сетей. — РБК). <...> Ремонтные бригады сформированы, полностью технически обеспечены», — отметил Аксенов. Он добавил, что держит связь со всеми службами.
Вечером 19 июля Алушта оказалась полностью обесточенной из-за аварии на высоковольтных линиях в районе Ялты. Из-за увеличения нагрузки в энергосистеме южной части России графики отключения электричества ввели в ряде регионов, в том числе и в Крыму.
В связи с аварийным отключением электроэнергии в ДНР несколько объектов водоснабжения оказались обесточены. Подачу воды прекратили в Енакиево, Торезе, Шахтерске, Снежном и других городах региона. В минстрое республики уточнили, что из-за нестабильного энергоснабжения, вызванного аномальной жарой, полностью остановлена работа насосных станций на предприятии «Вода Донбасса».
Самые востребованные цифровые профессии
в России сегодня
Трудности найма. Как подбирают и удерживают производственный персонал
Тренды производства и торговли минеральными удобрениями
Технологии рекламы. Как за два года изменились цифровые коммуникации
На стороне бизнеса: дискуссионный проект о трендах и стратегиях развития в новой реальности
Живой организм. Кто и зачем развивает биотехнологии в России
Четыре кита цифровизации. На что делают ставку компании-лидеры
Фактор успеха. От чего зависят результаты цифровой трансформации