Глава Крыма Аксенов: в Алуште без света остались около 49 тыс. жителей

В Алуште без света остались почти 50 тыс. человек

Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

Около 49 тыс. жителей Алушты остались без света после аварии на высоковольтных линиях, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в своем телеграм-канале.

«На месте уже находятся представители технического персонала Алуштинского РЭС (район электрических сетей. — РБК). <...> Ремонтные бригады сформированы, полностью технически обеспечены», — отметил Аксенов. Он добавил, что держит связь со всеми службами.

Вечером 19 июля Алушта оказалась полностью обесточенной из-за аварии на высоковольтных линиях в районе Ялты. Из-за увеличения нагрузки в энергосистеме южной части России графики отключения электричества ввели в ряде регионов, в том числе и в Крыму.

В связи с аварийным отключением электроэнергии в ДНР несколько объектов водоснабжения оказались обесточены. Подачу воды прекратили в Енакиево, Торезе, Шахтерске, Снежном и других городах региона. В минстрое республики уточнили, что из-за нестабильного энергоснабжения, вызванного аномальной жарой, полностью остановлена работа насосных станций на предприятии «Вода Донбасса».