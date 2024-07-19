 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

В Алуште без света остались почти 50 тыс. человек

Глава Крыма Аксенов: в Алуште без света остались около 49 тыс. жителей
Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости
Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

Около 49 тыс. жителей Алушты остались без света после аварии на высоковольтных линиях, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в своем телеграм-канале.

«На месте уже находятся представители технического персонала Алуштинского РЭС (район электрических сетей. — РБК). <...> Ремонтные бригады сформированы, полностью технически обеспечены», — отметил Аксенов. Он добавил, что держит связь со всеми службами.

В Ростовской области в третий день подряд ограничили электроснабжение
Политика
Фото:Елена Майорова / Global Look Press

Вечером 19 июля Алушта оказалась полностью обесточенной из-за аварии на высоковольтных линиях в районе Ялты. Из-за увеличения нагрузки в энергосистеме южной части России графики отключения электричества ввели в ряде регионов, в том числе и в Крыму.

В связи с аварийным отключением электроэнергии в ДНР несколько объектов водоснабжения оказались обесточены. Подачу воды прекратили в Енакиево, Торезе, Шахтерске, Снежном и других городах региона. В минстрое республики уточнили, что из-за нестабильного энергоснабжения, вызванного аномальной жарой, полностью остановлена работа насосных станций на предприятии «Вода Донбасса».

Главное для большого бизнеса
СберПро Исследование

Самые востребованные цифровые профессии
в России сегодня

СберПро Интересное

Трудности найма. Как подбирают  и удерживают производственный персонал

СберПро АПК

Как российские производители ищут путь к сердцу потребителя

СберПро Промышленность

Тренды производства  и торговли минеральными удобрениями

СберПро Интересное

Технологии рекламы. Как за два года изменились цифровые коммуникации

СберПро Бизнес

На стороне бизнеса: дискуссионный проект о трендах и стратегиях развития в новой реальности

СберПро Промышленность

Живой организм.  Кто и зачем развивает биотехнологии  в России

СберПро Интересное

Четыре кита цифровизации.  На что делают ставку компании-лидеры

СберПро Интересное

Фактор успеха.  От чего зависят результаты цифровой трансформации

СберПро Главное

Кейсы лидеров бизнеса. Мнение ведущих экспертов. Актуальные тренды  в отраслях экономики

Реклама, ПАО Сбербанк

Теги
Персоны
Алушта Крым Сергей Аксенов электричество аномальная жара
Сергей Аксенов фото

Сергей Аксенов

глава Республики Крым
26 ноября 1972 года
Материалы по теме
Экс-глава Крымской железной дороги получил 5 лет колонии за растрату
Бизнес
Часть Крыма и Севастополя осталась без света
Общество
Путин обвинил майнеров в нехватке электроэнергии в ряде регионов
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 20 июля
EUR ЦБ: 96,04 (-0,06) Инвестиции, 19 июл, 17:32 Курс доллара на 20 июля
USD ЦБ: 88,02 (+0,15) Инвестиции, 19 июл, 17:32
В Финляндии заметили незаконное пересечение границы с Россией на лодке Общество, 00:03
Главные события межсезонья перед стартом российской Премьер-лиги Спорт, 00:01
Три человека пострадали при повторном обстреле Шебекино Политика, 19 июл, 23:56
Певец Shaman устроил концерт у посольства США из-за блокировки в YouTube Политика, 19 июл, 23:49
В Думу внесли проект, разрешающий филиалы иностранных банков в России Финансы, 19 июл, 23:45
Ирина Фарион умерла после покушения⁠ Политика, 19 июл, 23:31
В Алуште без света остались почти 50 тыс. человек Политика, 19 июл, 23:02
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
В Думу внесли поправки о выдворении мигрантов с просроченными паспортами Общество, 19 июл, 22:50
Байден назвал освобождение Гершковича приоритетом Белого дома Политика, 19 июл, 22:44
В Саратове легковушка и грузовик столкнулись с троллейбусом Общество, 19 июл, 22:35
Почему драгметаллы остаются популярной формой сохранения сбережений РБК и Сбер, 19 июл, 22:30
Экс-гендиректора World Class избили в Подмосковье из-за шаурмы Общество, 19 июл, 22:22
В Алуште из-за аварии полностью пропало электричество Общество, 19 июл, 22:12
Непобежденный россиянин в октябре проведет бой с экс-чемпионом UFC Спорт, 19 июл, 21:39