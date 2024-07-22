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Политика ,  
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В конгрессе пообещали подготовить резолюцию об отставке Байдена

В конгресс внесут резолюцию с предложением передать Харрис полномочия президента

Член палаты представителей конгресса США республиканка Нэнси Мейс внесет на рассмотрение резолюцию с призывом передать вице-президенту Камале Харрис полномочия главы государства. Об этом Мейс сообщила в соцсети X.

«Если у [президента США] Джо Байдена нет когнитивных способностей, чтобы добиваться переизбрания, у него не будет когнитивных способностей, чтобы отбыть остаток своего срока», — написала конгрессвумен.

Она отметила, что если Байден не уйдет в отставку, то Харрис должна будет применить 25 поправку Конституции США.

«Завтра внесу такую резолюцию», — добавила Мейс.

В первом разделе 25-й поправки Конституции США говорится, что
в случае отстранения президента от должности либо его смерти или отставки вице-президент становится президентом.

В четвертом разделе отмечается, что когда вице-президент <...> представит председателю сената и спикеру палаты представителей свое письменное заявление о том, что президент не в состоянии осуществлять полномочия и обязанности по своей должности, вице-президент незамедлительно принимает на себя полномочия и обязанности по должности как исполняющий обязанности президента.

Штаб Байдена подал документы и сменил название на «Харрис в президенты»
Политика
Фото:Chip Somodevilla / Getty Images

Байден объявил о решении сойти с президентской гонки в воскресенье, 21 июля. Он объяснил, что сделал это «в интересах Демократической партии и страны».

Президент поддержал кандидатуру Харрис, она подтвердила, что планирует добиться номинации от партии и победить на выборах.

Белый дом заявил, что Байден завершит свой президентский срок и не будет досрочно уходить в отставку.

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