 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

В Крыму вслед за Новороссийском начались сильные лесные пожары

В Крыму вслед за Новороссийском начались сильные лесные пожары
Video

После лесных пожаров, бушующих в Краснодарском крае, возгорания сухой травы начались в Крыму. Так, в Коктебеле площадь возгорания составляет 20 га, к тушению привлекли авиацию, сообщили в МЧС.

Пожар тушат более 150 специалистов и 25 единиц техники, и спасатели наращивают группировку.

В Крыму вслед за Новороссийском начались сильные лесные пожары

Под Симферополем природный пожар охватил 5 га. В Севастополе на такой же площади удалось локализовать возгорание, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Местных жителей из зоны пожара эвакуировали. На месте происшествия работают сотрудники МЧС, Черноморского флота, Лесхоза, Спасательной службы Севастополя и специалисты Всероссийского добровольного пожарного общества.

Губернатор напомнил, что с 5 июля в Севастополе ввели особый противопожарный режим, при котором запрещено

  • сжигать мусор и разводить костры;
  • выжигать траву;
  • проводить сельскохозяйственные палы;
  • предпринимать другие действия, повышающие риск возникновения пожаров.
Главное для большого бизнеса
СберПро Исследование

Самые востребованные цифровые профессии
в России сегодня

СберПро Интересное

Трудности найма. Как подбирают  и удерживают производственный персонал

СберПро АПК

Как российские производители ищут путь к сердцу потребителя

СберПро Промышленность

Тренды производства  и торговли минеральными удобрениями

СберПро Интересное

Технологии рекламы. Как за два года изменились цифровые коммуникации

СберПро Бизнес

На стороне бизнеса: дискуссионный проект о трендах и стратегиях развития в новой реальности

СберПро Промышленность

Живой организм.  Кто и зачем развивает биотехнологии  в России

СберПро Интересное

Четыре кита цифровизации.  На что делают ставку компании-лидеры

СберПро Интересное

Фактор успеха.  От чего зависят результаты цифровой трансформации

СберПро Главное

Кейсы лидеров бизнеса. Мнение ведущих экспертов. Актуальные тренды  в отраслях экономики

Реклама, ПАО Сбербанк

Теги
Персоны
Крым лесные пожары Коктебель возгорание
Михаил Развожаев фото

Михаил Развожаев

губернатор Севастополя
30 декабря 1980 года
Материалы по теме
Развожаев сообщил о крупном пожаре в Севастополе
Общество
Тушение лесного пожара в Краснодарском крае. Видео
Общество
Пожар охватил почти 40 построек на базах отдыха под Новороссийском
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 16 июля
EUR ЦБ: 95,78 (+0,03) Инвестиции, 17:49 Курс доллара на 16 июля
USD ЦБ: 87,81 (+0,07) Инвестиции, 17:49
Wildberries покинули два топ-менеджера Бизнес, 17:49
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 17:32
Косовар Джердан Шакири завершил карьеру в сборной Швейцарии Спорт, 17:31
Обвиняемая в убийстве сына в Перми раскрыла мотивы своего поступка Общество, 17:30
В России произошел сбой в работе Xiaomi Технологии и медиа, 17:28
Названы страны ближнего зарубежья с самой доступной посуточной арендой Недвижимость, 17:16
Генерала Попова освободили из-под стражи в зале суда. Видео Политика, 17:07
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Вяльбе назвала убожеством предстоящую Олимпиаду в Париже Спорт, 17:07
Переселение хомяков с места стройки в немецком Эрфурте оценили в €2,5 млн Общество, 17:04
В Крыму вслед за Новороссийском начались сильные лесные пожары Общество, 17:03
Зеленский заявил о необходимости участия России в «саммите мира» Политика, 16:43
Эстония предложила России измерить фарватер Нарвы из-за спора о буях Политика, 16:43
На Украине снизилась популярность украинского языка Общество, 16:41
В Чечне возбудили уголовное дело по факту взрыва газа на стройплощадке Общество, 16:36