В Крыму вслед за Новороссийском начались сильные лесные пожары

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После лесных пожаров, бушующих в Краснодарском крае, возгорания сухой травы начались в Крыму. Так, в Коктебеле площадь возгорания составляет 20 га, к тушению привлекли авиацию, сообщили в МЧС.

Пожар тушат более 150 специалистов и 25 единиц техники, и спасатели наращивают группировку.

Под Симферополем природный пожар охватил 5 га. В Севастополе на такой же площади удалось локализовать возгорание, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Местных жителей из зоны пожара эвакуировали. На месте происшествия работают сотрудники МЧС, Черноморского флота, Лесхоза, Спасательной службы Севастополя и специалисты Всероссийского добровольного пожарного общества.

Губернатор напомнил, что с 5 июля в Севастополе ввели особый противопожарный режим, при котором запрещено