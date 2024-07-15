В Крыму вслед за Новороссийском начались сильные лесные пожары
После лесных пожаров, бушующих в Краснодарском крае, возгорания сухой травы начались в Крыму. Так, в Коктебеле площадь возгорания составляет 20 га, к тушению привлекли авиацию, сообщили в МЧС.
Пожар тушат более 150 специалистов и 25 единиц техники, и спасатели наращивают группировку.
Под Симферополем природный пожар охватил 5 га. В Севастополе на такой же площади удалось локализовать возгорание, сообщил губернатор Михаил Развожаев.
Местных жителей из зоны пожара эвакуировали. На месте происшествия работают сотрудники МЧС, Черноморского флота, Лесхоза, Спасательной службы Севастополя и специалисты Всероссийского добровольного пожарного общества.
Губернатор напомнил, что с 5 июля в Севастополе ввели особый противопожарный режим, при котором запрещено
- сжигать мусор и разводить костры;
- выжигать траву;
- проводить сельскохозяйственные палы;
- предпринимать другие действия, повышающие риск возникновения пожаров.
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