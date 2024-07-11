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Открытый огонь на пожаре под Судаком в Крыму потушили спустя 10 часов

Открытый огонь на пожаре под Судаком в Крыму потушили спустя 10 часов
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Пожарные ликвидировали открытое горение ландшафтного пожара в Крыму на площади 15 га, работы продолжались порядка десяти часов, сообщили в МЧС России.

Сообщение о пожаре в селе Ворон городского округа Судак поступило около 7:00 (совпадает с московским).

Локализация пожара произошла около 17:30 мск. Тушение осложнял ветер и жаркая погода — в течение дня в Судаке, в окрестностях которого загорелся лес, было около плюс 35 градусов.

Пожарные привлекали к тушению два вертолета Ми-8.

В Крыму с 17 апреля действует особый противопожарный режим.

В Крыму для тушения лесного пожара привлекли вертолеты
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