Часть Крыма и Севастополя осталась без света

Под отключения электроэнергии попали Ялта, Алушта, Керчь, Феодосия, Судак и часть Севастополя. В «Севастопольэнерго» объяснили отключения в городе ликвидацией перегрузки электрических сетей на фоне аномальной жары

Севастополь (Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости)

Ряд населенных пунктов Крыма остались без электроснабжения, сообщает «Крымэнерго». Часть жителей Севастополя также остались без света из-за аномальной жары, объявило ведущее электросетевое предприятие города «Севастопольэнерго».

На Крымском полуострове с 14:30 мск проводятся временные отключения линий электроснабжения с целью минимизации перегрузки сетевого оборудования. Под отключение попали такие города, как Ялта, Алушта, Керчь, Феодосия, Судак, всего 35 населенных пунктов.

Энергетики сейчас осуществляют переключение снабжения абонентов по резервным схемам, подчеркнули в «Крымэнерго».

В Севастополе с 14:30 до 16:30 мск была частично отключена Балаклава, также район 5 км — 10 км Балаклавского шоссе, хутор Лукомского, село Флотское, мыс Фиолент, Монастырское, Крепостное, Фиолентовское, Камышовое шоссе, Юхарина балка и Балка Бермана.

В 16:30 и до 19:00 мск в городе планировалось отключение электроснабжения ТЦ «Симолл», «Лаванда» и «Новацентр», объектов ПАО «Муссон», завода «Маяк» и ряда улиц Севастополя. Данные действия необходимы для «ликвидации перегруза электрических сетей за пределами Крыма», пояснили в «Севастопольэнерго».

Днем 16 июля на юге России ввели ограничения потребления на 1,5 ГВт из-за сбоя в работе генерирующего оборудования на Ростовской АЭС. В Минэнерго подчеркнули, что временные ограничения были введены «в условиях повышенных нагрузок на энергосистему с целью сохранения устойчивости энергосистемы». Один из энергоблоков АЭС отключился из-за неполадок на турбогенераторе, радиационный фон в норме, рассказали в «Росатоме».

В этот же день в Бурятии из-за аварии на Гусиноозерской ГРЭС без света в регионе остались 115 тыс. человек. Частично обесточенными оказались семь районов Бурятии и несколько микрорайонов в Улан-Удэ.