ЕС ввел санкции против гендиректора агентства БелТА

Европейские санкции против Белоруссии распространяются на 261 физическое лицо и 37 организаций. Физлицам запрещается въезд или транзит через территории ЕС, а их счета замораживаются

Ирина Акулович (Фото: Александр Демьянчук / ТАСС)

Совет Европейского союза решил ввести санкции в отношении еще 28 лиц из Белоруссии, в том числе против генерального директора информационного агентства БелТА Ирины Акулович, следует из пресс-релиза ведомства. ЕС обвинил их в поддержке «внутренних репрессий» и «нарушений прав человека».

Ограничительные меры были введены также против двух заместителей начальника Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (ГУБОПиК) белорусского Министерства внутренних дел, ведущего проекта «Сенат» на телеканале СТВ и председателя Молодежного совета (парламента) при Национальном собрании Никиты Рачиловского и экс-руководителя пресс-службы президента Белоруссии Александра Лукашенко Дмитрия Жука, который в течение долгого времени был генеральным директором БелТА. Сейчас он занимает пост главного редактора учреждения администрации президента Белоруссии «Редакция газеты «Советская Белоруссия».

В санкционные списки ЕС также включил разных представителей судебной системы, в том числе прокуроров и многих судей.

Совет ЕС приурочил новые санкции к четвертой годовщине президентских выборов в Белоруссии, которые прошли 9 августа 2020 года. Согласно официальным результатам, за Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, а за его конкурента, кандидата от оппозиции Светлану Тихановскую, — 10,1%. Депутаты Европарламента не признали итоги выборов, а сейм Литвы признал Тихановскую законным президентом Белоруссии. Госдеп США также не признал Лукашенко законно избранным президентом.

Теперь санкции ЕС против Белоруссии распространяются на 261 физическое лицо и 37 организаций. Попавшим под ограничения замораживают активы, а гражданам и компаниям ЕС запрещено предоставлять им доступ к средствам. Физлицам также запрещается въезд или транзит через территории ЕС.

Власти Белоруссии считают санкции незаконными.