 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Война санкций ,  
0 

ЕС ввел санкции против гендиректора агентства БелТА

Сюжет
Война санкций
Европейские санкции против Белоруссии распространяются на 261 физическое лицо и 37 организаций. Физлицам запрещается въезд или транзит через территории ЕС, а их счета замораживаются
Ирина Акулович
Ирина Акулович (Фото: Александр Демьянчук / ТАСС)

Совет Европейского союза решил ввести санкции в отношении еще 28 лиц из Белоруссии, в том числе против генерального директора информационного агентства БелТА Ирины Акулович, следует из пресс-релиза ведомства. ЕС обвинил их в поддержке «внутренних репрессий» и «нарушений прав человека».

Ограничительные меры были введены также против двух заместителей начальника Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (ГУБОПиК) белорусского Министерства внутренних дел, ведущего проекта «Сенат» на телеканале СТВ и председателя Молодежного совета (парламента) при Национальном собрании Никиты Рачиловского и экс-руководителя пресс-службы президента Белоруссии Александра Лукашенко Дмитрия Жука, который в течение долгого времени был генеральным директором БелТА. Сейчас он занимает пост главного редактора учреждения администрации президента Белоруссии «Редакция газеты «Советская Белоруссия».

В санкционные списки ЕС также включил разных представителей судебной системы, в том числе прокуроров и многих судей.

ЕС распространил часть российских санкций на Белоруссию
Политика
Фото:Сергей Бобылев / ТАСС

Совет ЕС приурочил новые санкции к четвертой годовщине президентских выборов в Белоруссии, которые прошли 9 августа 2020 года. Согласно официальным результатам, за Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, а за его конкурента, кандидата от оппозиции Светлану Тихановскую, — 10,1%. Депутаты Европарламента не признали итоги выборов, а сейм Литвы признал Тихановскую законным президентом Белоруссии. Госдеп США также не признал Лукашенко законно избранным президентом.

Теперь санкции ЕС против Белоруссии распространяются на 261 физическое лицо и 37 организаций. Попавшим под ограничения замораживают активы, а гражданам и компаниям ЕС запрещено предоставлять им доступ к средствам. Физлицам также запрещается въезд или транзит через территории ЕС.

Власти Белоруссии считают санкции незаконными.

Мали разрывает дипломатические отношения с Украиной

Число заявок на семейную ипотеку упало после перезапуска программы

Израиль рассматривает возможность нанесения превентивного удара по Ирану

Фондовый рынок Японии рекордно рухнул более чем на 10%

Цена нефти Brent упала ниже $76 за баррель впервые почти за семь месяцев

Курс биткоина упал ниже $50 тыс

Названы топ-10 стран, популярных у россиян для покупки жилья

Правительство приостановило работу над аукционами «красивых» госномеров

Подборка каналов РБК в Telegram
Авторы
Теги
Георгий Смирнов
санкции Белоруссия ЕС
Материалы по теме
Захарова предложила США ввести санкции против тюрьмы, где был Селезнев
Политика
НКЦ после попадания под санкции США резко сократил операции с банками
Финансы
США пообещали новые санкции против России из-за осужденных американцев
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 3 августа
EUR ЦБ: 92,83 (-0,02) Инвестиции, 02 авг, 18:43 Курс доллара на 3 августа
USD ЦБ: 85,7 (-0,08) Инвестиции, 02 авг, 18:43
Стармер проведет экстренное совещание из-за беспорядков в БританииПолитика, 12:29
Молдавский депутат умер из-за укуса осыОбщество, 12:26
Хуснуллин рассказал о новых подходах к расселению аварийного жильяНедвижимость, 12:21
Бывшего топ-менеджера «Ил» приговорили к шести годам за мошенничествоОбщество, 12:21
«Дэдпул и Росомаха» вторую неделю подряд побили рекорд по кассовым сборамОбщество, 12:19
Провалившую допинг-тест каноистку допустили до ОлимпиадыСпорт, 12:14
О, лицо! Эти 4 новые технологии для платежей уже в деле, еще 3 на подходеPro, 12:14
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Женщина получили осколочные ранения ног при обстреле ШебекиноПолитика, 12:12
Ракова рассказала об уровне образования в IT-сфере в столичных колледжахГород, 12:07
Умер олимпийский чемпион по лыжным гонкам Юрий СкобовСпорт, 12:05
Инфосистемы Джет провела независимое тестирование NGFW компании ИнфоТеКСРБК Компании, 12:00
Hugo Boss продал свой российский бизнес «Стокманн»Бизнес, 11:55
Экс-подчиненного Родченкова из антидопингового центра объявили в розыскОбщество, 11:52
Wildberries передала обязательства основного юрлица компании РВББизнес, 11:48