ЕС распространил часть российских санкций на Белоруссию

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ЕС ввел санкции против Белоруссии, меры копируют те, которые введены в отношении России. В Брюсселе заявили, что цель ограничений — борьба с обходом санкций со стороны России.

Вводится запрет на поставки товаров и технологий двойного назначения, предметов роскоши, технологий морской навигации.

Запрещается импорт золота, бриллиантов, гелия. угля и сырой нефти из Белоруссии.

Под запретом — оказание аудиторских, консалтинговых, архитекторских, инжиниринговых, маркетинговых, рекламных услуг.

Расширяется запрет на перевозку грузов прицепами и полуприцепами в отношении белорусских перевозчиков.

Европейские экспортеры обязаны вносить в контракты положения, запрещающие дальнейший реэкспорт в Белоруссию чувствительных технологий, оружия и боеприпасов.

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