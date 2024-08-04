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Палестино-израильский конфликт ,  
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WSJ узнал, что Иран отказался смягчить ответ на гибель Хании

WSJ: Иран отказался смягчить ответ на гибель Хании, несмотря на сигнал от США
Сюжет
Палестино-израильский конфликт

Иран отказался смягчить ответ на гибель главы политбюро палестинского исламистского движения ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране, ответственность за которую иранская сторона возложила на Израиль. Тегеран заявил, что его не волнует, приведут ли ответные меры к войне, сообщили The Wall Street Journal источники, знакомые с ходом переговоров.

По словам собеседников издания, США попросили европейские правительства и правительства других партнеров передать Ирану сигнал о необходимости воздержать от эскалации, поскольку «любой значительный удар» повлечет ответные действия. Кроме того, Вашингтон сигнализировал, что «усилия нового президента Ирана [Максуда Пезешкиана] по улучшению взаимодействия с Западом будут иметь больше шансов, если Иран проявит сдержанность», добавили они. По данным WSJ, США в послании также заявили, что оказывают давление на Израиль с целью деэскалации.

Газета отмечает, что Иордания заявила, что направила своего министра иностранных дел в Тегеран, а глава МИД Ливана направился в Каир для обсуждения путей разрядки напряженности.

Материал дополняется.

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Авторы
Полина Мартынова Полина Мартынова
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