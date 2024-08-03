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Война Израиля с ХАМАС ,  
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Как Израиль вел охоту за руководством ХАМАС. Инфографика

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Война Израиля с ХАМАС
1 августа Израиль подтвердил ликвидацию главы военного крыла ХАМАС Мухаммеда ад-Дейфа. Днем ранее в Тегеране был убит глава политбюро группировки Исмаил Хания. История точечных ликвидаций руководства ХАМАС — в инфографике РБК

1 августа Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердила ликвидацию главы военного крыла ХАМАС, бригад «Изз ад-Дин аль-Кассам» Мухаммеда ад-Дейфа. Военные нанесли авиаудар по Хан-Юнису на юге сектора Газа, где укрывался ад-Дейф, еще 13 июля, однако факт его гибели смогли подтвердить лишь спустя почти три недели. Израильская разведка и военные вели охоту за ним больше 20 лет и считают его ответственным за десятки террористических атак, а также и инициатором атаки 7 октября 2023 года, в результате которой погибли около 1,2 тыс. человек и еще порядка 250 были взяты в плен. ХАМАС факт его гибели пока не подтверждает.

В ночь на 31 июля в Тегеране был убит глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания. С 2019 года он находился в Катаре, но в конце июля 2024 года приехал в Иран, чтобы принять участие в инаугурации нового президента страны Масуда Пезешкиана. По данным Tasnim, по резиденции, где находился Хания, был нанесен удар с воздуха. При этом New York Times пишет со ссылкой на многочисленные источники, что в здании взорвалась бомба, заложенная несколькими месяцами ранее. Собеседники издания из Ирана и США убеждены, что за убийством стоит Израиль.

Но в отличие от ликвидации ад-Дейфа, сами израильские власти не стали подтверждать свою причастность к убийству Хании. Впрочем, Израиль довольно часто не комментирует свои удары по территории третьих стран.

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Фото:Majid Asgaripour / WANA (West Asia News Agency) / Reuters

Израильские власти называют ликвидацию руководства ХАМАС одной из главных целей военной операции, начатой после атаки 7 октября. В январе 2024 года был убит замглавы политбюро ХАМАС Салех аль-Арури, в марте — заместитель командира бригад «аль-Кассам» и третьего человек в ХАМАС Марван Исса.

История точечных ликвидаций руководства ХАМАС рассчитает почти 30 лет. В 1996 году был убит глава боевого крыла ХАМАС Яхья Айяш по прозвищу «Инженер» — он первым предложил использовать для атак на израильтян террористов. В руках Айяша взорвался заминированный мобильный телефон. Палестинцы обвинили в убийстве Израиль, но власти еврейского государства свою причастность не подтвердили.

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Фото:Chris McGrath / Getty Images

Весной 2004 года израильские военные с разницей в месяц ликвидировали двух основателей ХАМАС — Ахмеда Ясина и Абделя Азиза Рантиси. А уже осенью был ликвидирован высокопоставленный командир и взрывотехник ХАМАС Аднан аль-Гул. Последним высокопоставленным лидером палестинской группировки, убитым до нового витка напряженности в октябре 2023 года, стал муфтий военного крыла ХАМАС Низар Райан, которого называли третьим человеком в группировке — 1 января 2009 года он погиб в результате авиаудара по лагерю беженцев Джебалия.

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Валентина Шварцман Валентина Шварцман
Израиль ХАМАС палестино-израильский конфликт ЦАХАЛ
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