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Политика ,  
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Протестующие в Британии атаковали второй отель с мигрантами

Участники антимигрантских протестов атаковали еще один отель Holiday Inn после Ротерема—в городе Тэмворт. Они пытались устроить пожар, кинув три бутылки с зажигательной смесью и разбили окна. Один полицейский пострадал

Протестующие в Великобритании атаковали второй отель Holiday Inn, в котором находятся «лица, ищущие убежища», сообщает Sky News. На этот раз атака произошла в городе Тэмворт, графство Стаффордшир.

Полиция Стаффордшира сообщила, что группа людей разбила окна в отеле, пыталась устроить пожар с помощью трех бутылок с зажигательной смесью и нападала на полицейских, в результате один из них был ранен — предположительно, у него сломана рука. Никто из находившихся внутри не пострадал, отметили в полиции графства. Там добавили, что беспорядки прекратились.

До этого участники беспорядков атаковали отель Holiday Inn в Ротереме, где проживали мигранты. Они также пытались поджечь здание и разбили окна. Полиции удалось оттеснить демонстрантов с территории отеля. Пострадали по меньшей мере 10 офицеров, один находился в бессознательном состоянии, передает Sky News.

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Антимигрантские протесты в Британии начались после нападения на детскую танцевальную студию в Саутпорте, в результате которого три девочки были убиты. Полиция подчеркивала, что 17-летний нападавший родился в Великобритании и «домыслы сейчас никому не идут на пользу» на фоне слухов о том, что преступник является мусульманином.

Участники протестов напали на мечеть и забросали полицейских камнями, а также подожгли автомобили. В некоторых городах прошли задержания митингующих, полиция применяла слезоточивый газ. В Мидлсборо произошли столкновения между протестующими их противниками, также демонстранты поджигали машины, разбивали окна автомобилей. К середине дня воскресенья были арестованы более 100 человек по всей стране.

Глава британского МВД Иветт Купер заявила, что полицейские получили право принимать «максимально жесткие меры» против протестующих. Премьер-министр Кир Стармер назвал беспорядки «бандитизмом». «Я гарантирую, что вы пожалеете о том, что принимали участие в этом беспорядке, будь то напрямую или те, кто подстрекал к этому беспорядку в Интернете», — заявил он.

Российский МИД призвал Лондон воздержаться от «необоснованного и непропорционального» применения насилия по отношению к протестующим.

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Полина Мартынова Полина Мартынова
Великобритания протесты отели
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