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Политика ,  
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В МИДе призвали Британию воздержаться от жестких мер на фоне протестов

МИД призвал Британию воздержаться от «необоснованного» насилия к протестующим
Мария Захарова
Мария Захарова (Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости)

Москва призывает Лондон воздержаться от «необоснованного и непропорционального» применения насилия по отношению к протестующим по всей стране ультраправым. Об этом заявила представитель российского МИДа Мария Захарова.

Британский министр внутренних дел Иветт Купер ранее разрешила полиции применять «максимально жесткие меры» к участникам протестов. Захарова призвала Великобританию соблюдать права граждан на свободу собраний и напомнила, что «граждане имеют полное право на выражение несогласия с политикой властей».

Она также отметила, что Москва не допускает вмешательства во внутренние дела других государств, при этом часто получает от Лондона «беспочвенные обвинения» в подавлении инакомыслия и цензуре и призывы к обеспечению демократии и соблюдению прав человека. «В данном случае именно британские власти и полиция должны действовать исключительно на основании законов», — подчеркнула представитель МИДа.

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Участник протестов в Лидсе

Протесты в Великобритании начались после того, как 29 июля в городе Саутпорт 17-летний подросток напал с ножом на детей в танцевальной студии. В результате погибли три ребенка, еще около десяти человек получили ранения.

Спустя пару дней город охватили массовые беспорядки, участники протестов напали на мечеть и забросали полицейских камнями, а также подожгли автомобили. В полиции заявили, что за актами насилия стоит ультраправое движение «Лига английской обороны», деятельность которого направлена против ислама и мусульман.

По версии ведомства, протестующие поддались сообщениям в соцсетях, ошибочно приписывающим напавшему на детей связь с исламизмом. В полиции подчеркнули, что он родился в Великобритании и «домыслы сейчас никому не идут на пользу».

Беспорядки в течение последних дней стали распространяться и на другие британские города: Ливерпуль, Бристоль, Белфаст, Лидс, Сандерленд. The Times пишет, что в Халле участники митингов устроили погром в магазинах, некоторые из них загорелись. 4 августа ультраправые ворвались в отель Holiday Inn в Ротереме, выбили стеклянную дверь и попытались его поджечь. По данным The Independent, там проживали мигранты.

В некоторых городах прошли задержания митингующих: по данным на 3 августа, полиция арестовала более 90 человек.

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Великобритания Мария Захарова МИД беспорядки протесты ультраправые
Мария Захарова фото

Мария Захарова

официальный представитель МИД России
24 декабря 1975 года
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