Премьер Британии назвал бандитизмом массовые беспорядки в стране

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер назвал бандитизмом массовые беспорядки в стране, его слова приводит SkyNews.

«Я гарантирую, что вы пожалеете о том, что принимали участие в этом беспорядке, будь то напрямую или те, кто подстрекал к этому беспорядку в Интернете <...> Это не протест, это организованный жестокий бандитизм», — сказал он.

В конце июля в городе Саутпорт 17-летний подросток напал с ножом на детей в танцевальной студии. В результате погибли три ребенка, еще около десяти человек получили ранения.

На фоне слухов о том, что преступник является мусульманином, в Великобритании начались массовые беспорядки. В полиции подчеркнули, что он родился в Великобритании и «домыслы сейчас никому не идут на пользу».

Участники протестов напали на мечеть и забросали полицейских камнями, а также подожгли автомобили. В некоторых городах прошли задержания митингующих: по данным на 3 августа, полиция арестовала более 90 человек. Глава британского МВД Иветт Купер заявила, что полицейские получили право принимать «максимально жесткие меры» против протестующих.

Российский МИД призвал Лондон воздержаться от «необоснованного и непропорционального» применения насилия по отношению к протестующим по всей стране ультраправым.