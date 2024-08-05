Премьер Британии назвал бандитизмом массовые беспорядки в стране
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер назвал бандитизмом массовые беспорядки в стране, его слова приводит SkyNews.
«Я гарантирую, что вы пожалеете о том, что принимали участие в этом беспорядке, будь то напрямую или те, кто подстрекал к этому беспорядку в Интернете <...> Это не протест, это организованный жестокий бандитизм», — сказал он.
В конце июля в городе Саутпорт 17-летний подросток напал с ножом на детей в танцевальной студии. В результате погибли три ребенка, еще около десяти человек получили ранения.
На фоне слухов о том, что преступник является мусульманином, в Великобритании начались массовые беспорядки. В полиции подчеркнули, что он родился в Великобритании и «домыслы сейчас никому не идут на пользу».
Участники протестов напали на мечеть и забросали полицейских камнями, а также подожгли автомобили. В некоторых городах прошли задержания митингующих: по данным на 3 августа, полиция арестовала более 90 человек. Глава британского МВД Иветт Купер заявила, что полицейские получили право принимать «максимально жесткие меры» против протестующих.
Российский МИД призвал Лондон воздержаться от «необоснованного и непропорционального» применения насилия по отношению к протестующим по всей стране ультраправым.
Американский Минюст подал в суд на TikTok, обвинив ее в незаконном сборе данных детей
Мосбиржа приостанавливает публикацию статистики по валютному рынку
Иран готовит быстрый и жесткий ответ на убийство лидера ХАМАС
Forbes получил свидетельства о рождении трех детей Дурова
Aerosmith отменила прощальный тур из-за болезни Тайлера
ФСБ отчиталась о поездках россиян за границу. Инфографика
Ученые установили, что на Меркурии есть слой алмазов толщиной до 18 км
В ВШЭ рассказали о влиянии стресса на частоту употребления алкоголя
Подборка каналов РБК в Telegram