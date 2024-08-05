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Премьер Британии назвал бандитизмом массовые беспорядки в стране

Премьер Британии Стармер: участники беспорядков пожалеют о своих действиях

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер назвал бандитизмом массовые беспорядки в стране, его слова приводит SkyNews.

«Я гарантирую, что вы пожалеете о том, что принимали участие в этом беспорядке, будь то напрямую или те, кто подстрекал к этому беспорядку в Интернете <...> Это не протест, это организованный жестокий бандитизм», — сказал он.

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В конце июля в городе Саутпорт 17-летний подросток напал с ножом на детей в танцевальной студии. В результате погибли три ребенка, еще около десяти человек получили ранения.

На фоне слухов о том, что преступник является мусульманином, в Великобритании начались массовые беспорядки. В полиции подчеркнули, что он родился в Великобритании и «домыслы сейчас никому не идут на пользу».

Участники протестов напали на мечеть и забросали полицейских камнями, а также подожгли автомобили. В некоторых городах прошли задержания митингующих: по данным на 3 августа, полиция арестовала более 90 человек. Глава британского МВД Иветт Купер заявила, что полицейские получили право принимать «максимально жесткие меры» против протестующих.

Российский МИД призвал Лондон воздержаться от «необоснованного и непропорционального» применения насилия по отношению к протестующим по всей стране ультраправым.

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Стармер Кир

политик
2 сентября 1962 года
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