Ультраправые в Британии попытались взять штурмом отель с мигрантами
Ультраправые в британском Ротереме ворвались в отель Holiday Inn, выбив стеклянную дверь, и попытались его поджечь, сообщает Sky News. Там проживали мигранты, пишет The Independent.
В Великобритании продолжаются антимигрантские протесты, начавшиеся после нападения на детскую танцевальную студию в Саутпорте, в результате которого три девочки были убиты. К середине дня воскресенья были арестованы более 100 человек по всей стране. Демонстрации и стычки с полицией произошли в Манчестере, Ливерпуле, Ноттингеме, Лидсе, Сандерленде, Блэкпуле, Сток-он-Тренте и Халле. Министр внутренних дел Джеймс Клеверли заявил, что «нет и не может быть никакого оправдания» для участников погромов. Они понесут наказание по всей строгости закона, заверил Клеверли.
Участники беспорядков возле Holiday Inn разбили окна и бросали в полицейских стулья. Полиции все-таки удалось оцепить территорию отеля и оттеснить демонстрантов. По меньшей мере один сотрудник получил ранения в ходе столкновений, пишет The Guardian со ссылкой на PA Media.
В воскресенье несколько демонстрантов арестованы в Мидлсбро. Полицейские оцепили центр города, но протестующие прорвались через оцепление и устроили шествие. По пути они разбивали окна домов и автомобили. McDonald's был вынужден закрыться. Накануне в городе подожгли несколько автомобилей.
Полиция графства Эйвона и Сомерсета сообщила, что в Бристоле взяты под стражу 16 человек из-за беспорядков. Помимо людей там пострадали полицейская лошадь и две полицейские собаки.
В Ливерпуле накануне произошла одна из самых жестких стычек ультраправых с полицией: 23 человека были арестованы, двое полицейских доставлены в больницу с подозрением на переломы челюсти и носа. Там также сожгли библиотеку.
В Белфасте, столице Северной Ирландии, пострадали трое сотрудников полиции, несколько человек заключены под стражу из-за погромов и поджогов.
В других городах были разгромлены обувные магазины, вейп-магазины и кафе, пишет The Independent.
Обвинения в нападении, спровоцировавшем погромы, предъявлены 17-летнему Акселю Рудакубане. Он родился в Кардиффе, столице Уэльса, его арестовали в понедельник. Семья подростка родом из Руанды. Его мотивы неизвестны.
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