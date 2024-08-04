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Политика ,  
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Ультраправые в Британии попытались взять штурмом отель с мигрантами

В стране продолжаются протесты, начавшиеся после нападения в Саутпорте, в результате которого три девочки были убиты. В Ротереме демонстранты разбили стекла в Holiday Inn и попытались его поджечь, там произошли стычки с полицией

Ультраправые в Британии попытались взять штурмом отель с мигрантами
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Ультраправые в британском Ротереме ворвались в отель Holiday Inn, выбив стеклянную дверь, и попытались его поджечь, сообщает Sky News. Там проживали мигранты, пишет The Independent.

В Великобритании продолжаются антимигрантские протесты, начавшиеся после нападения на детскую танцевальную студию в Саутпорте, в результате которого три девочки были убиты. К середине дня воскресенья были арестованы более 100 человек по всей стране. Демонстрации и стычки с полицией произошли в Манчестере, Ливерпуле, Ноттингеме, Лидсе, Сандерленде, Блэкпуле, Сток-он-Тренте и Халле. Министр внутренних дел Джеймс Клеверли заявил, что «нет и не может быть никакого оправдания» для участников погромов. Они понесут наказание по всей строгости закона, заверил Клеверли.

Фото: Reuters
Фото: Reuters
Фото: Reuters
Фото: Hollie Adams / Reuters
Фото: Hollie Adams / Reuters
Фото: Hollie Adams / Reuters
Фото: Hollie Adams / Reuters
Фото: Hollie Adams / Reuters
Фото: Hollie Adams / Reuters
Фото: Hollie Adams / Reuters
Фото: Hollie Adams / Reuters
Фото: Reuters
Фото: Reuters
Фото: Reuters
Фото: Hollie Adams / Reuters
Фото: Hollie Adams / Reuters
Фото: Hollie Adams / Reuters
Фото: Hollie Adams / Reuters
Фото: Hollie Adams / Reuters
Фото: Hollie Adams / Reuters
Фото: Hollie Adams / Reuters
Фото: Hollie Adams / Reuters
Фото: Reuters
Фото: Reuters
Фото: Reuters
Фото: Hollie Adams / Reuters
Фото: Hollie Adams / Reuters
Фото: Hollie Adams / Reuters
Фото: Hollie Adams / Reuters
Фото: Hollie Adams / Reuters
Фото: Hollie Adams / Reuters
Фото: Hollie Adams / Reuters
Фото: Hollie Adams / Reuters

Участники беспорядков возле Holiday Inn разбили окна и бросали в полицейских стулья. Полиции все-таки удалось оцепить территорию отеля и оттеснить демонстрантов. По меньшей мере один сотрудник получил ранения в ходе столкновений, пишет The Guardian со ссылкой на PA Media.

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Сотрудник полиции на одной из улиц Саутпорта

В воскресенье несколько демонстрантов арестованы в Мидлсбро. Полицейские оцепили центр города, но протестующие прорвались через оцепление и устроили шествие. По пути они разбивали окна домов и автомобили. McDonald's был вынужден закрыться. Накануне в городе подожгли несколько автомобилей.

Полиция графства Эйвона и Сомерсета сообщила, что в Бристоле взяты под стражу 16 человек из-за беспорядков. Помимо людей там пострадали полицейская лошадь и две полицейские собаки.

В Ливерпуле накануне произошла одна из самых жестких стычек ультраправых с полицией: 23 человека были арестованы, двое полицейских доставлены в больницу с подозрением на переломы челюсти и носа. Там также сожгли библиотеку.

В Белфасте, столице Северной Ирландии, пострадали трое сотрудников полиции, несколько человек заключены под стражу из-за погромов и поджогов.

В других городах были разгромлены обувные магазины, вейп-магазины и кафе, пишет The Independent.

Обвинения в нападении, спровоцировавшем погромы, предъявлены 17-летнему Акселю Рудакубане. Он родился в Кардиффе, столице Уэльса, его арестовали в понедельник. Семья подростка родом из Руанды. Его мотивы неизвестны.

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Теги
Елена Чернышова
Великобритания беспорядки ультраправые мигранты
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