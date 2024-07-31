В Саутпорте начались массовые беспорядки после убийства трех детей

В британском городе Саутпорт начались массовые беспорядки после убийства трех детей в танцевальной студии, которых зарезал 17-летний подросток, сообщает The Guardian.

По данным газеты, протестующие — праворадикальные активисты из, предположительно, «Английской лиги обороны». Они забросали полицейских стеклянными бутылками и кирпичами при нападении на мечеть. Одному из сотрудников правоохранительных органов сломали нос. Митингующие подожгли и повредили полицейские автомобили. В ответ офицеры применили слезоточивый газ.

Полицейские отметили, что в соцсетях распространяется много домыслов относительно происхождения и вероисповедания напавшего.

По подозрению в нападении арестовали 17-летнего юношу, который живет в соседнем с Саутпортом городе Бэнксе. Он с ножом напал на трех детей, о его мотивах по-прежнему неизвестно. Предполагается, что он действовал в одиночку. Погибли девочки девяти, шести и семи лет, еще восемь детей получили ножевые ранения, пятеро из них находятся в критическом состоянии. Еще двое взрослых получили тяжелые ранения.

Как сообщила главный констебль полиции графства Мерсисайд Серена Кеннеди, дети были на мероприятии, посвященном певице Тейлор Свифт, в танцевальной школе, когда подросток с ножом вошел в помещение и напал на собравшихся.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер назвал нападение «по-настоящему ужасным» и поблагодарил сотрудников экстренных служб, оказавших первую помощь.