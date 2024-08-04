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Политика ,  
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Полиция в Британии примет «максимально жесткие» меры против протестующих

Протесты начались из-за слухов, что детей в Саутпорте убил подросток, имевший связь с исламизмом. На улицы вышли ультраправые и те, кто выступают против мигрантов. В стране прошли задержания, есть раненые среди полицейских
Участник протестов в Лидсе
Участник протестов в Лидсе (Фото: Hollie Adams / Reuters)

Полиция в Великобритании получила право принимать «максимально жесткие меры» в отношении протестующих в стране ультраправых после убийства детей в городе Саутпорт, заявила глава МВД королевства Иветт Купер, передает The Times.

«Мы ясно дали понять полиции, что они могут рассчитывать на нашу полную поддержку в принятии максимально жестких мер против виновных, <...> поскольку любой, кто участвует в подобных беспорядках, должен четко понимать, что он заплатит за это», — сказала она.

29 июля в Саутпорте 17-летний подросток напал с ножом на детей в танцевальной студии. Погибли три ребенка, еще около десятка человек получили ранения. Это привело к беспорядкам в городе, в числе участников были праворадикальные активисты из, предположительно, «Английской лиги обороны».

Деятельность этого движения направлена против ислама и мусульман. По мнению полиции, протестующие поддались сообщениям в социальных сетях, ошибочно приписывающим напавшему на детей связь с исламизмом. «Мы уже говорили, что арестованный родился в Великобритании, и домыслы сейчас никому не идут на пользу», — заявил помощник начальника полиции Алекс Госс.

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Беспорядки в течение последних дней стали распространяться и на другие города страны, в некоторых местах на улицы вышли не только правые и те, кто выступают против нелегальных мигрантов, но и лица с противоположными взглядами. The Times пишет о протестах 3 августа в Ливерпуле, Бристоле, Белфасте, Лидсе и других городах. В Халле, сообщает газета, участники митингов устроили погром в магазинах, некоторые загорелись. Также было совершено нападение на магазин в Манчестере, передает Sky News. В Халле и Ливерпуле были ранены несколько полицейских.

В некоторых городах прошли задержания митингующих. Sky News сообщает, что в Ланкашире арестовали более 20 человек, десять — в Стаффордшире, задержания были и в других городах.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Великобритания протесты ультраправые мигранты
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