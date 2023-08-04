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Минобороны сообщило о попытке двух дронов атаковать базу в Новороссийске

Минобороны: уничтожены пытавшиеся атаковать базу в Новороссийске беспилотные катера
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Военная операция на Украине
Пытавшиеся атаковать базу в Новороссийске беспилотные катера уничтожены, заявили в Минобороны. Губернатор Краснодарского края добавил, что пострадавших и разрушений нет. Ранее сообщалось о взрывах в акватории города

Минобороны сообщило о попытке двух дронов атаковать базу в Новороссийске
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В Новороссийске уничтожены два беспилотных катера ВСУ, которые пытались атаковать военно-морскую базу, заявило Минобороны России.

«В ходе отражения атаки безэкипажные катера были визуально обнаружены и уничтожены огнем из штатного вооружения российских кораблей, осуществляющих охрану внешнего рейда военно-морской базы», — сообщили в военном ведомстве.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев также сообщил об отражении атаки беспилотников «сегодня ночью и рано утром» и добавил, что пострадавших и разрушений нет. Как уточнил новороссийский мэр Александр Кравченко, атаку отразили экипажи кораблей «Оленегорский горняк» и «Суворовец».

Ранее в Cети распространились сообщения о взрывах в районе Мысхако и Новороссийска. Так, телеграм-канал Baza со слов местных жителей писал о стрельбе и звуках взрывов. По предварительным данным, рядом с городом были уничтожены надводные дроны, уточнял канал.

SHOT опубликовал видео с уничтожением надводной цели. Как рассказали каналу местные жители, предполагаемый морской беспилотник сначала долго горел, а затем взорвался, взрыв был сильным и очень громким.

Mash со ссылкой на жителей поселка Южная Озереевка под Новороссийском сообщал о взрыве над морем и срабатывании сигнализации автомобилей.

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В Каспийском трубопроводном консорциуме (КТК) заявили, что повреждений инфраструктуры компании нет, нефть продолжают отгружать на пришвартованные танкеры в штатном порядке, передавал ТАСС. В КТК добавили, что в порту Новороссийска установлен временный запрет на движения судов.

В ночь на 4 августа в Крыму сработала система ПВО, сообщал советник главы региона по информационной политике Олег Крючков. В соцсетях писали о взрывах в Феодосии.

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Полина Мартынова Полина Мартынова
Новороссийск взрыв КТК Краснодарский край Вениамин Кондратьев
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