Си Цзиньпин в 2023 году провел за границей два дня, единственной стала поездка в Россию

Единственной поездкой главы КНР за рубеж в 2023 году стал визит в Россию

До начала пандемии COVID Си Цзиньпин совершал в среднем 14 зарубежных поездок в год. В 2022 году после перерыва он посетил пять стран и провел за границей 13 дней. В первой половине 2023-го показатель сократился до двух дней

Си Цзиньпин и Владимир Путин (Фото: Алексей Майшев /ТАСС)

В 2023 году лидер Китая Си Цзиньпин провел только два дня за пределами своей страны, сообщает Bloomberg, который проанализировал правительственные отчеты о его встречах с зарубежными лидерами.

Единственной с начала года заграничной поездкой Си стал его визит в Россию 20–22 марта. Он встречался с президентом Владимиром Путиным, главы государств приняли совместные документы, в том числе об углублении отношений партнерства и стратегического взаимодействия, вступающих в новую эпоху.

Как отмечает агентство, два дня за полгода — минимальный отрезок времени, в течение которого китайский лидер пробыл за границей с момента прихода к власти, не считая периода пандемии COVID-19.

Согласно графику, которое подготовило агентство, за весь 2020 год Си посетил одну страну, поездка продлилась два дня. В 2021-м он не выезжал за пределы Китая. В 2022 году глава государства посетил пять стран (первой после пандемии поездкой стал визит в Казахстан) и провел за границей 13 дней. В период с 2013 по 2019 годы он совершал в среднем 14 зарубежных поездок в год. Для сравнения, бывший президент США Дональд Трамп за время пребывания у власти (январь 2017 года — январь 2021-го) в среднем был за границей по 12 раз ежегодно.

Теперь же Си Цзиньпин предпочитает принимать у себя высокопоставленных представителей других государств. В этом году он встретился в Пекине с представителями 36 стран, включая Францию, Эритрею и США. Однако, обращает внимание Bloomberg, число его личных встреч с зарубежными политиками и чиновниками на территории Китая также сокращается: до пандемии он встречался в среднем с 48 людьми.

Агентство пишет, что такая тенденция может помешать Пекину конкурировать с Вашингтоном в борьбе за «глобальное влияние». Это происходит на фоне того, как восприятие Китая на международной арене ухудшается из-за его внешней политики, отмечает агентство со ссылкой на опрос исследовательского центра Pew Research Center.

Bloomberg связывает сокращение числа зарубежных визитов с внутренними проблемами в Китае: экономика борется с дефляцией, министр иностранных дел Цинь Ган снят с должности, идет антикоррупционное расследование в отношении нескольких генералов ракетных войск Народно-освободительной армии (НОАК).

Отчасти сокращение числа поездок связано и с расписанием международных мероприятий: например, саммит G20 пройдет во второй половине года — в сентябре в Нью-Дели. Как ожидается, Си приедет на саммит БРИКС в Йоханнесбурге 22-24 августа. Свое личное участие там ранее подтвердил премьер Индии Нарендра Моди; российский президент Владимир Путин будет присутствовать на саммите онлайн. Власти ЮАР ранее попросили президента не приезжать из-за ордера на его арест, выданного Международным уголовным судом. Россия не признает юрисдикцию МУС.

Участие Си в саммите лидеров АТЭС в Сан-Франциско в ноябре еще под вопросом, пишет агентство.