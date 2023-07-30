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Фигурантами антикоррупционного расследования в Китае стали генералы

SCMP: власти Китая начали антикоррупционное расследование в отношении ряда генералов
Несколько генералов, в том числе командующий ракетных войск Народно-освободительной армии Китая, его действующий и бывший заместители арестованы в рамках дела о коррупции
Фото: Kevin Frayer / Getty Images
Фото: Kevin Frayer / Getty Images

Власти Китая начали антикоррупционное расследование в отношении нескольких генералов ракетных войск Народно-освободительной армии страны (НОАК), сообщает South China Morning Post со ссылкой на источники.

По словам двух собеседников, среди фигурантов есть командующий этими силами генерала Ли Юйчао, а также его бывший и действующий заместители Чжан Чжэньчжун и Лю Гуанбинь. По данным издания, все трое задержаны.

Подробности их дел пока неизвестны, власти не комментировали эти данные. Как пишет SCMP, расследование началось вскоре после того как министр обороны Китая Вэй Фэнхэ покинул должность в марте. Ему на смену пришел генерал Ли Шанфу, который с 2018 года находится под вторичными санкциями США.

Ракетные войска НОАК были созданы в 2016 году, Вэй Фэнхэ был их первым главкомом до того, как возглавить Минобороны.

В январе председатель КНР Си Цзиньпин пообещал нулевую терпимость к коррупции. В конце марта Центральная комиссия Коммунистической партии Китая по проверке дисциплины (CCDI) объявила, что проверит более 30 крупных государственных компаний. В их число входят China Investment Corp., Суверенный фонд благосостояния, Китайский банк развития, Сельскохозяйственный банк Китая и другие. Это произошло всего через несколько месяцев после того, как Си первым в истории переизбрался главой Китая на третий срок. Ранее он пообещал, что партия углубит структурные реформы и «займется регулированием всех видов финансовой деятельности».

По данным Financial Times, с февраля по апрель более десяти руководителей финансового сектора Китая оказались в центре антикоррупционного расследований или понесли наказание.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Китай коррупция расследование генералы НОАК борьба с коррупцией
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